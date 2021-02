In occasione dell’imminente settantunesima edizione del Festival di Sanremo 2021 di cui l’operatore è sponsor unico, TIM sembra avere in serbo una bella sorpresa per i suoi clienti: da oggi e fino al 25 aprile 2021 è possibile attivare la nuova promozione Supergiga 20 & TIMMUSIC a 9,99 euro.

TIM Supergiga 20 & TIMMUSIC a 9,99 euro al mese

La promozione Supergiga 20 & TIMMUSIC include, al costo di 9,99 euro, 20 GB di traffico internet in 4G (fino a 150 Mbps in download e fino a 75 Mbps in upload) e il servizio TIMMUSIC, che dà accesso alla piattaforma di TIM dedicata alla musica in streaming utile per ascoltare milioni di brani, creare playlist personali, ascoltare quelle proposte dall’app e scoprire le classifiche settimanale. Per sottoscrivere l’offerta, che non prevede alcun costo di attivazione, basta recarsi in uno dei negozi TIM del territorio, procedere direttamente online dal sito ufficiale oppure contattare il Servizio clienti 119.

Vincere alcuni premi con TIM grazie a Sanremo 2021

Le sorprese di questo lunedì in casa TIM non sono finite qui: dal 2 al 6 marzo, durante le puntate del Festival di Sanremo, saranno trasmessi 40 spot di TIM in cui appariranno le parole chiave dell’offerta commerciale di TIM (Giga, Fibra, ecc.) e, all’interno di queste ultime, ci saranno delle lettere, denominate “Magiche”, evidenziate con un effetto grafico particolare. Lo spettatore dovrà annotarsi il numero esatto di caratteri speciali presenti in ogni spot e dare la risposta corretta tramite i canali dedicati così da partecipare immediatamente con la modalità Instant Win oppure decidere di accumulare “gettoni”.

Nell’uno o nell’altro caso si potranno vincere tanti premi: per la modalità Instant Win i premi sono due, ovvero Google Nest Hub e Google Nest Mini; per le estrazione basate sull’accumulo di “gettoni” i premi sono invece i più disparati, come, tra gli altri, smartphone e smartwatch a marcio Samsung.