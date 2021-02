Annunciato ufficialmente in versione globale lo scorso 8 febbraio, Xiaomi Mi 11 5G continua a far parlare di sé in vista del lancio sui vari mercati, compreso quello italiano: l’ultima indiscrezione emersa parla di una promozione di benvenuto decisamente ghiotta.

Xiaomi Mi Watch in regalo con Xiaomi Mi 11 5G?

Come vi abbiamo raccontato in sede di presentazione, il nuovo top di gamma della casa cinese sarà disponibile all’acquisto nel nostro Paese a partire dai primi giorni di marzo 2021.

Sebbene al momento manchi una data ben precisa, gli ultimi rumor vorrebbero Xiaomi intenzionata a inserire nel pacchetto un bel regalo nella speranza di far meglio digerire i prezzi piuttosto salati dello smartphone.

Come sappiamo, infatti, Xiaomi Mi 11 5G sarà disponibile all’acquisto nelle colorazioni Horizon Blue e Midnight Grey (più avanti arriveranno le Cloud White e Lei Jun Limited Edition), al prezzo di 799,90 euro per la versione 8-128 GB e a 899,90 euro per la versione 8-256 GB.

Per quanto si tratti di prezzi in linea con il mercato (parliamo pur sempre del primo modello con Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 888) e anzi addirittura più economici rispetto a quelli di concorrenti di pari fascia, l’utenza Xiaomi non è abituata a leggere cifre del genere.

Anche per questo motivo, per coloro che acquisteranno uno Xiaomi Mi 11 5G dal 8 al 21 marzo potrebbe essere previsto in regalo uno smartwatch Xiaomi Mi Watch (ecco la nostra recensione), dal valore commerciale di 129,99 euro.

Al stato attuale non è ben noto il meccanismo di funzionamento di questa promozione, ma molto probabilmente, ai fini della ricezione del regalo, gli acquirenti idonei dovranno provvedere a registrare il proprio acquisto su una piattaforma dedicata entro una scadenza prefissata, si parla del 4 aprile 2021.

Un regalo del genere vi farebbe considerare un acquisto di Xiaomi Mi 11 5G al day one? Fatecelo sapere nei commenti.