Avete voglia o necessità di cambiare smartphone ma ancora non avete trovato il prodotto migliore al prezzo giusto? Allora potrebbe farvi gola la doppia offerta odierna Amazon + Samsung per il Galaxy Note 20, che raggiunge così una sorta di prezzo minimo, finora mai raggiunto.

Come dicevamo il super prezzo è raggiungibile grazie ad una doppia offerta: un forte ribasso di Amazon che sconta di 200 Euro il prodotto rispetto al listino dei giorni scorsi, e il rimborso di ulteriori 200 Euro della promozione “Cashback Samsung“, valida fino al 28 febbraio 2021.

Samsung Galaxy Note 20 oggi a un super prezzo

Stiamo parlando della variante 4G di Samsung Galaxy Note 20 che potete portarvi a casa a un prezzo di 499,95 Euro invece degli 839 Euro di listino cui era prezzato da Amazon ancora nei giorni scorsi. La duplice offerta è così composta:

Acquistate lo smartphone venduto e spedito da Amazon al prezzo di 699,95 Euro, da questa pagina su Amazon.it;

Una volta ricevuto lo registrate entro il 21 di marzo 2021 sull’applicazione Samsung Members per ottenere 200 Euro di rimborso direttamente sul vostro conto corrente.

In questo modo otterrete in pratica 400 Euro di sconto rispetto al prezzo di listino e avrete fra le mani l’ultimo nato della famiglia Note. Per chi non lo conoscesse ne abbiamo fatto una recensione approfondita a distanza di due mesi dal lancio, quando il prezzo intorno ai 700 Euro lo rendeva già più allettante rispetto alla concorrenza. Fra le caratteristiche chiave c’è ovviamente il display, definito e di qualità seppur senza alto refresh rate, il trio delle fotocamere posteriori che offrono una qualità paragonabile agli S20 e S21, ma soprattutto la presenza della S-Pen che, per gli amanti del genere, non ha eguali sul mercato.

Tra le altre cose ha da poco ricevuto l’aggiornamento ad Android 11 e la nuova Samsung One UI 3.1.

Offerte simili sono disponibili anche per Samsung Galaxy Note 20 5G e Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G, ecco un veloce riepilogo:

Vi ricordiamo che per usufruire della promozione Cashback Samsung dovete acquistare prodotti “venduti e spediti” da Amazon, come da link indicati in pagina.