Samsung, dopo aver annunciato le tante novità software della One UI 3.1 in arrivo sulle vecchie generazioni di smartphone Galaxy, in queste ore presenta gli aggiornamenti indicati per Samsung Galaxy Tab S7 e Samsung Galaxy Tab S7+. La maggior parte delle novità ruotano attorno all’utilizzo della S Pen, la stylus di Samsung, e una in grado di migliorare l’esperienza di ascolto con Samsung Galaxy Buds Pro.

Novità per S Pen e audio a 360°

Partendo con ordine, l’update previsto per il Q1 2021 permetterà agli utenti di utilizzare la S Pen direttamente nei box di ricerca al posto della digitazione con la tastiera – la novità ricorda la feature Scribble disponibile anche su iPadOS. Infatti, una volta disponibile, gli utenti potranno scrivere un indirizzo web o una chiave di ricerca su Google con la S Pen e vedere il testo convertito automaticamente in formato digitale. Il team di sviluppo di Samsung ha inoltre aggiunto i simboli “v” e “⌒” rispettivamente indicati per separare o unire due parole.

Per migliorare l’esperienza di scrittura all’interno dell’applicazione Samsung Notes, l’azienda ha sviluppato la feature “Pen to text“. Con essa tutto il testo scritto con la S Pen viene automaticamente convertito in formato digitale, tenendo in considerazione la punteggiatura, gli spazi e molto altro.

Se siete soliti utilizzare Samsung Galaxy Tab S7 o Samsung Galaxy Tab S7+ per scannerizzare documenti tramite l’applicazione fotocamera proprietaria poi modificarli con la S Pen, nel nuovo aggiornamento software sarà più semplice accedere a questa funzione tramite l’icona “Allegati” presente nella navbar superiore.

Infine, il supporto all’audio spaziale a 360° con Samsung Galaxy Buds Pro arriva anche su Samsung Galaxy Tab S7 e Galaxy Tab S7+. Con la funzione il sensore di movimento è capace di individuare la direzione di propagazione del suono in relazione ai movimenti della testa e offrire così un’esperienza di ascolto a 360°.

