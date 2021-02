Il mese scorso sono emersi degli indizi in base ai quali sembra che Samsung stia sviluppando un nuovo tablet che potrebbe essere introdotto come Galaxy Tab S7 Lite.

Un leak di oggi suggerisce che questo tablet Android potrebbe non essere l’unico di questa gamma, in quanto il colosso sudcoreano potrebbe lanciare anche Samsung Galaxy Tab A7 Lite entro la fine dell’anno.

Trapelano i render di Samsung Galaxy Tab A7 Lite e S7 Lite

I tablet Samsung Galaxy Tab A7 Lite e Galaxy Tab S7 Lite sono stati individuati in un paio di render condivisi tramite Twitter che sembrano estratti da una piccola parte del materiale di marketing di Samsung.

Secondo questi render i punti di forza del Galaxy Tab A7 Lite riguardano il display da 8,7 pollici e il fattore di forma relativamente compatto che ne facilita l’utilizzo con una sola mano, oltre al design sottile in metallo e l’intrattenimento coinvolgente. In altre parole Samsung Galaxy Tab A7 Lite si preannuncia come un tablet multimediale piuttosto conveniente.

Samsung Galaxy Tab S7 Lite è invece più orientato alla produttività in quanto offre connettività 5G, un display TFT LTPS da 12,4 pollici con una risoluzione di 2560×1600 pixel, One UI 3.1 e la modalità estesa Galaxy Continuity che trasforma il tablet in uno schermo secondario consentendo agli utenti di spostare le app aperte tra questo e uno smartphone della gamma Samsung Galaxy.

Samsung Galaxy Tab S7 Lite e A7 Lite potrebbero arrivare in estate

L’ultima informazione rivelata dai render suggerisce che sia Samsung Galaxy Tab S7 Lite che Galaxy Tab A7 Lite sono pianificati per un lancio ufficiale a giugno, pertanto potrebbero arrivare sugli scaffali in piena estate.

I dettagli sui prezzi non sono noti, tuttavia Galaxy Tab S7 Lite potrebbe rivelarsi il tablet 5G più conveniente di Samsung.

