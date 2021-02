Alcune volte capita che un aggiornamento software realizzato per migliorare la stabilità del sistema e magari aggiungere qualche utile feature possa introdurre qualche bug. È questo quello che è accaduto in questi mesi a diversi utenti muniti di Google Pixel 3a che, dopo avere installato l’aggiornamento di dicembre 2020 di Google, hanno iniziato a notare un piccolo ma fastidioso bug a livello degli angoli del display del piccolo medio gamma del colosso di Mountain View.

Un piccolo bug quasi impercettibile

Infatti, come mostrato e sottolineato in diversi post di Reddit e anche sul forum ufficiale di Google, sembra che la funzione software che mima la curvatura del display di Google Pixel 3a non sia più presente. Sebbene il piccolo smartphone monti un display squadrato, il team di sviluppo di Google ha realizzato una particolare funzione software (ovviamente non personalizzabile dall’utente) in grado di mimare una leggera curvatura del display vicino i quattro angoli del device per una mera questione estetica.

L’installazione dell’aggiornamento di dicembre 2020 sembra avere introdotto un bug che rende impossibile al software di mimare la curvatura. Benché si tratti di un bug davvero di poco conto, a tratti nemmeno riscontrabile, una volta notato è difficile non farci più caso. Ad oggi Google non ha ancora rilasciato un commento ufficiale sulla questione, ma è probabile che l’azienda correggerà il bug con un’apposita patch aggiunta ai nuovi feature drop in programma – il prossimo è previsto per il mese di marzo.