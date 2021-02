In queste ore Samsung Galaxy Note 10 e Samsung Galaxy Note 10+ iniziano a ricevere le patch di sicurezza di febbraio 2021, mentre i modelli HONOR 20, HONOR 20 Pro e HONOR V20 le patch di sicurezze relative al mese di gennaio 2021.

NovitĂ aggiornamento N97XFXXS6EUB2

Il firmware N97XFXXS6EUB2 per gli ex top di gamma Samsung aggiunge le ultime novitĂ in ambito di sicurezza relative al mese di febbraio 2021. Purtroppo il changelog dell’aggiornamento OTA sembrano non fare riferimento ad ulteriori novitĂ lato software, ma è come sempre altamente probabile che la compagnia abbia introdotto ottimizzazioni del software e migliorata la stabilitĂ del sistema.

Come aggiornare Samsung Galaxy Note 10/10+

L’aggiornamento per Samsung Galaxy Note 10 e Samsung Galaxy Note 10+ è adesso disponibile in Medio Oriente e in altri Paesi, pertanto bisognerĂ attendere almeno un paio di settimane prima che sia pronto anche per il nostro Paese. Nel mentre è possibile controllarne la disponibilitĂ tramite il percorso Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa.

NovitĂ aggiornamento 10.1.0.277

Mentre gli utenti muniti dei sopracitati smartphone HONOR restano ancora pazientemente in attesa dell’aggiornamento alla Magic UI 4.0, nel frattempo l’azienda cinese ha iniziato ad avviare il rollout della versione 10.1.0.277 (Magic UI 3.1) con le patch di sicurezza relative al mese di gennaio 2021.

Anche in questo caso, come per i device Samsung, l’update non fa riferimento ad ulteriori novitĂ all’interno dell’update.

Come aggiornare HONOR 20/20 Pro e V20

L’aggiornamento per i sopracitati smartphone HONOR è attualmente in propagazione in India, pertanto passeranno delle settimane prima che sarĂ disponibile anche qui da noi. Nel mentre è possibile controllarne la disponibilitĂ tramite il percorso Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Aggiornamenti software.