Il nuovo concorso TIM Party mette in palio tanti ottimi premi e un pc Samsung

Nella giornata di ieri, 15 febbraio 2021, TIM ha lanciato il nuovo concorso a premi “Sblocca il divertimento con Tim Party” nell’ambito del menzionato programma fedeltà gratuito (per clienti di rete fissa e mobile).

I premi messi in palio dal noto operatore sono numerosi e decisamente ghiotti: si va dalle biciclette pieghevoli alle cuffie, passando per gli smart speaker, fino ad arrivare al premio dell’estrazione finale: un pc firmato Samsung.

“Sblocca il divertimento con Tim Party”: info e partecipazione

Sul sito ufficiale dell’iniziativa la dinamica del concorso viene illustrata in poche semplici parole: «Cerca la parola chiave sui social TIM e ogni giorno puoi vincere subito fantastici premi. In più partecipi all’estrazione del premio finale».

Il concorso a premi TIM Party è aperto ai clienti registrati al programma fedeltà, di età superiore ai 16 anni compiuti e residenti in Italia o nella Repubblica di San Marino. Andrà avanti dal 15 febbraio al 1 marzo 2021 e prevede che il cliente acceda al sito del programma, clicchi sul banner del concorso e accetti l’informativa sulla privacy.

La partecipazione giornaliera prevede, come detto, la ricerca della parola chiave, che TIM pubblicherà sui propri canali social, sulla pagina principale di TIM Party e sulla Community WeTIM. Una volta trovata, la parola chiave deve essere inserita nella pagina del concorso.

I premi giornalieri vengono assegnati in modalità instant win, pertanto il cliente conoscerà immediatamente l’eventuale vincita con il relativo premio. La partecipazione serve anche ai fini dell’inserimento del nominativo nel database per l’estrazione del premio finale. Infatti i partecipanti verranno inseriti nel database tante volte quante sono le risposte corrette, fino ad un massimo di 15 volte.

Premi giornalieri e premio finale

A proposito di premi, quelli giornalieri assegnati in modo istantaneo consistono in:

50 bici pieghevoli Atala Greenbay nere (taglia 31, cambio shimano 6v e ruota 20”) dal valore commerciale di 192,65 euro, IVA esclusa;

nere (taglia 31, cambio shimano 6v e ruota 20”) dal valore commerciale di 192,65 euro, IVA esclusa; 50 cuffie Samsung Galaxy Buds Live Black (ecco la nostra recensione), dal valore commerciale di 138,52 euro, IVA esclusa;

(ecco la nostra recensione), dal valore commerciale di 138,52 euro, IVA esclusa; 50 Assistenti Vocali Google Nest Audio Chalk (ecco la nostra recensione), dal valore commerciale di 81,95 euro, IVA esclusa.

Va specificato che per ogni giorno di partecipazione sarà messa in palio una tipologia di premio differente per un ciclo di 3 giorni (1° giorno: biciclette, 2° giorno: assistenti vocali, 3° giorno: cuffie auricolari) e che ogni ciclo di 3 giorni si ripeterà per 5 volte. Ogni cliente potrà giocare soltanto una volta al giorno e potrà vincere un solo premio durante il periodo di partecipazione.

In caso di vincita, nei dieci giorni successivi al termine della partecipazione, i vincitori riceveranno da Concorsi Armosia, all’indirizzo di posta elettronica rilasciato durante la registrazione al concorso, la comunicazione di vincita con un link che servirà a confermare l’accettazione del premio.

L’accettazione dovrà essere inviata entro la data indicata nella comunicazione di vincita e non sarà considerata valida in caso di provenienza da un nome o da un indirizzo e-mail differente da quelli con i quali l’utente ha partecipato al concorso.

Come specificato nella pagina del concorso, l’estrazione finale verrà effettuata entro il 15 marzo 2021 e il premio finale consisterà in un pc Samsung Galaxy Book Ion, dal valore commerciale di 1171,31 euro (IVA esclusa).

Al pari di quanto previsto per i premi giornalieri, anche in questo caso l’unico vincitore riceverà, all’indirizzo di posta elettronica rilasciato, il messaggio di vincita con un link per accettare il premio e inserire i dati richiesti (entro 10 giorni dalla data del messaggio di vincita). Si ricorda, infine, che tutti i premi saranno consegnati entro 180 giorni dalla data di assegnazione.

Siete iscritti al programma fedeltà TIM Party? Quale premio sperate di portarvi a casa con questo nuovo concorso? Fatecelo sapere nel box dei commenti.