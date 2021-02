Nelle scorse ore TIM ha deciso di lanciare una nuova iniziativa dedicata alla Festa degli innamorati ed in virtù della quale gli utenti potranno usufruire per l’intera giornata del 14 febbraio 2021 di traffico dati senza limiti.

L’iniziativa in questione, chiamata TIM Giga Illimitati 1gg, è al centro di una campagna SMS ed è proprio con un messaggio di testo che l’operatore telefonico spiega ai propri clienti come usufruire di essa.

Questo è il testo inviato da TIM ai suoi clienti:

Buon San Valentino da TIM. XTe Giga Illimitati Gratis per un giorno. Nessun costo previsto e disattivazione automatica alla scadenza. Per attivare rispondi SI

Come attivare la promozione di TIM per San Valentino

Così come spiega l’operatore, la promozione per San Valentino non si attiva in automatico ma è l’utente selezionato che deve rispondere al messaggio (che viene inviato dal numero 400461119) scrivendo “SI”. Una volta fatto ciò, dovrà attendere un altro SMS con la conferma che la promozione è stata attivata.

Va precisato che questa promozione è disponibile soltanto per i clienti selezionati dall’operatore telefonico mentre gli altri, in caso di invio di un messaggio con scritto “SI” al suddetto numero dedicato, riceveranno un SMS che li avvisa che l’iniziativa non è riservata alla loro numerazione (“TIM: siamo spiacenti, l’offerta Giga illimitati 1gg attualmente non è attivabile su questa linea”).

Il traffico dati senza limiti è disponibile su tutto il territorio nazionale (ovviamente secondo i principi di buona fede e correttezza, che per TIM vengono rispettati entro il quantitativo di 600 GB al mese) mentre in caso di utilizzo in roaming in uno dei Paesi dell’Unione Europea potrebbero essere applicati dei limiti, così come previsto dal relativo regolamento comunitario. La promozione si disattiva automaticamente alle ore 23:59 di domenica 14 febbraio 2021.

