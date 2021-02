A quanto pare LG non è il solo produttore di smartphone a vedere nei display che si arrotolano un possibile sviluppo del settore, in quanto anche OPPO è al lavoro su una soluzione di questo tipo.

Oppo X 2021 è il nome del prototipo di questo concept phone realizzato dal produttore cinese e che può contare su un display con diagonale da 6,7 pollici (con aspect ratio in 21:9) che, attraverso la pressione di un apposito tasto, si può espandere fino a raggiungere una diagonale di 7,4 pollici (con aspect ratio in 4:3), in sostanza una sorta di piccolo tablet.

OPPO X 2021 potrebbe rappresentare lo smartphone del futuro

Se abbiamo stuzzicato la vostra curiosità e desiderate avere un assaggio della soluzione studiata da OPPO, ecco un’anteprima realizzata dal blogger francese Brandon Le Proktor:

In pratica, OPPO X 2021 consente agli utenti di scegliere se sfruttare un display dalle dimensioni contenute o se, al contrario, usarlo in tutta la sua ampiezza, un po’ come avviene con alcuni degli smartphone della concorrenza, come Samsung Galaxy Z Fold2 o Microsoft Surface Duo.

Le Proktor osserva che il telefono è piuttosto pesante ma, se si considera quello che è lo standard per i tablet, può essere ritenuto ancora ragionevolmente leggero, il tutto con il grande vantaggio di potere ridurre le dimensioni di questo dispositivo, in modo che stia facilmente in tasca.

Tra le altre feature note di OPPO X 2021 vi sono una scocca realizzata in materiali plastici, la presenza di un singolo tasto (serve per l’apertura/chiusura dello schermo e per la gestione del volume), l’assenza di una certificazione di resistenza all’acqua e un software capace di ridimensionare automaticamente testo e immagini per adattarli al display.

Al momento non è chiaro se (e quando) OPPO intenda trasformare questo concept phone in un device da commercializzare (ciò potrebbe avvenire tra il 2021 e il 2022) né il prezzo a cui potrebbe essere proposto un ipotetico telefono di questo tipo (di certo non costerà poco). Staremo a vedere.