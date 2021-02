Il 2021 potrebbe essere l’anno di debutto sui mercati mondiali da parte degli smartphone con schermo arrotolabile. Sono già numerosi i prototipi avvistati e i brevetti depositati, ultimo tra i quali quello ottenuto da LG, come riporta in queste ore LetsGoDigital.

Dopo le immagini che vi abbiamo mostrato qualche giorno fa, ecco quelle relative a un nuovo brevetto, molto simile al precedente ma con una soluzione meno “invasiva” per quanto riguarda la cover posteriore. Parliamo sempre di uno smartphone con schermo estensibile e un secondo display posizionato nella cover posteriore, stavolta però di dimensioni più contenute.

Stiamo parlando di un brevetto concesso dalla CNIPA (China National Intellectual Property Association) nei primi mesi dello scorso anno, ma solo oggi è stata resa nota la documentazione completa. Lo schermo scorre verso sinistra ampliando la propria superficie del 40% circa, con un effetto tutto sommato molto gradevole.

Nella parte posteriore è visibile una tripla fotocamera verticale con flash LED, a fianco della quale è posizionato un piccolo schermo secondario che potrebbe essere utilizzato per i selfie, le video chiamate e altro. In questo modo non è necessario trovare spazio per la fotocamera frontale, che infatti non è visibile in alcun disegno.

Dalle immagini disponibili si nota la presenza di uno speaker sul lato destro del dispositivo, microfoni nel frame superiore e inferiore e un connettore USB Type-C per la ricarica della batteria posto nella parte inferiore del dispositivo. Al momento non ci sono informazioni relative alla scheda tecnica ma se davvero LG intende lanciare il suo smartphone arrotolabile nella seconda metà dell’anno, molto presto ne sapremo di più.