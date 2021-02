LG non se la sta certo passando benissimo nel settore degli smartphone, ma l’azienda sembra non demordere e punta infatti a continuare a proporre sul mercato nuovi dispositivi; non parliamo di brevetti per display arrotolabili, ma di un “budget phone” pronto per scontrarsi con OnePlus Nord N10 5G.

LG W41 appare in rete, pronto per sfidare OnePlus in India

Si chiama LG W41 il nuovo smartphone che dovrebbe arrivare a breve da LG, dedicato al solo mercato indiano come tutti i dispositivi della serie W; il leak delle informazioni arriva dal solito e bene informato Evan Blass, pertanto anche in assenza di ufficialità possiamo considerare solide basi per quanto in questo articolo.

Nell’immagine che vedete sotto, LG W41 si mostra con molte somiglianze rispetto a OnePlus Nord N10 5G, una delle opzioni economiche lanciate dall’azienda cinese nel 2020, con un set up delle fotocamere praticamente identico.

Stando ai rumors, dovrebbero essere disponibili anche le varianti LG W41+ e LG W41 Pro; per quanto riguarda la scheda tecnica, molto è ancora avvolto nel mistero: presente un sensore principale da 48 megapixel accompagnato da altre 3 fotocamere, un sensore per le impronte digitali sul retro, e una particolare cura nella colorazione per dare a LG W41 un look giovane e accattivante.

LG W41 rappresenta il segnale di una LG che non vuole di certo mollare, e che sta cercando di riguadagnare il terreno perso nei confronti dei competitor; chissà che non arrivino notizie del genere anche per il nostro mercato.