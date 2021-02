Google Maps è la migliore applicazione di navigazione su mobile (e non solo), merito dell’incredibile impegno del team di Google che cerca costantemente di migliorarla e renderla sempre più utile per gli utenti. In questo senso l’arrivo del prezzo del carburante per le stazioni di servizio è certamente un’aggiunta che rende la navigazione su strada ancora migliore.

Prezzi del carburante a portata di vista

Infatti, com’è possibile notare dall’immagine sottostante, cercando su Google Maps le stazioni di servizio o i benzinai, ecco apparire per alcuni le informazioni relative ai costi del carburante. Nello specifico viene anche specificato il prezzo in relazione al carburante offerto dalla stazione di servizio, in questo caso benzina Super 95 e Diesel. La feature è evidentemente estremamente comoda per gli automobilisti che hanno così modo di pianificare i propri spostamenti e le eventuali soste presso le stazioni di servizio con i prezzi più vantaggiosi.

La funzionalità è già da adesso disponibile sui terminali in redazione (lo abbiamo provato su un Samsung Galaxy Note 9) e sembra funzionare sulla maggior parte delle stazioni di servizio disponibili in Italia. La feature non è legata ad un aggiornamento dell’applicazione, ma molto più probabilmente ad un update lato server.

In ogni caso vi consigliamo di controllare l’eventuale disponibilità di nuovi aggiornamenti per Google Maps cliccando sul badge del Play Store sottostante.