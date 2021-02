In queste ore la pagina dello store vietnamita di Samsung svela ufficialmente lo smartphone Samsung Galaxy M12, il device di cui avevamo parlato qualche settimana fa e che proprio nelle scorse ore abbiamo visto in anticipo i wallpaper ufficiali.

Caratteristiche e design Samsung Galaxy M12

Samsung Galaxy M12 è il nuovo medio gamma del colosso sudcoreano indirizzato agli utenti alla ricerca di uno smartphone Android caratterizzato da un design piacevole e da una batteria molto capiente. Frontalmente trova posto un pannello Infinity-V a risoluzione HD+ da 6,5 pollici con notch a goccia e una fotocamera da 8 MP con apertura f/2.2, mentre sul retro è presente un modulo con ben quattro sensori caratterizzati da una lente principale da 48 MP con apertura f/2.0, una lente ultra grandangolare da 5 MP ed infine due lenti da 2 MP rispettivamente per scatti di profondità e macro.

Il design, come si può vedere dall’immagine soprastante, è classica di un device a buon mercato, cosa che viene rimarcata dalla scarsa ottimizzazione delle cornici frontali e dalla presenza del sensore per le impronti digitali sul lato destro. Samsung Galaxy M12 si basa sul processore Exynos 850 con 3/4/6 GB di RAM e 32/64/128 GB di storage espandibili fino a 1 TB tramite micro SD, mentre lato connettività è presente il supporto al 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS + GLONASS, jack audio da 3,5 mm e una porta USB Type-C. Il punto forte di Samsung Galaxy M12 è però sicuramente il modulo batteria da 6000 mAh con ricarica rapida da 15 W, così come la presenza di Android 11 con la One UI 3.0.

Scheda tecnica

Display da 6,5 pollici a risoluzione HD+ da 1600 x 720 pixel;

processore Exynos 850;

3/4/6 GB di RAM con 32/64/128 GB di storage espandibile fino a 1 TB tramite micro SD;

fotocamera principale: sensore da 48 MP con apertura f/2.0, sensore ultra grandangolare da 5 MP con apertura f/2.2, sensore di profondità da 2 MP e sensore macro da 2 MP;

fotocamera principale da 8 MP con apertura f/2.2;

jack audio da 3,5 mm, dual SIM, 4G VoLTE, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n, USB Type-C;

batteria da 6000 mAh con ricarica rapida da 15 W;

dimensioni: 164 x 75,9 x 9,7 mm;

peso: 221 grammi;

Android 11 con One UI 3.0.

Prezzo e disponibilità Samsung Galaxy M12

Samsung Galaxy M12 arriva con le colorazioni Attractive Black, Elegant Blue e Trendy Emerald Green. Per quanto riguarda prezzo e disponibilità, siamo certi che avremo maggiori informazioni già nelle prossime ore.