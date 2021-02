Tra i tanti smartphone in arrivo nel corso delle prossime settimane ci sono anche Sony Xperia 1 III e Samsung Galaxy A52 5G, dei quali oggi vi mostriamo alcuni render video, che ci permettono di ammirarli da ogni angolazione, in attesa delle immagini ufficiali.

A portarceli sono due tra i più noti e affidabili leaker, @OnLeaks e @evleaks, entrambi tramite la piattaforma Voice. Ecco cosa ci permettono di scoprire le immagini tridimensionali dei due smartphone.

Sony Xperia 1 III

Dopo i render che vi abbiamo mostrato solo un paio di giorni fa, torniamo a parlare di Sony Xperia 1 III, protagonista di un video nel quale si mostra a 360 gradi. Autore dell’opera è @Onleaks che ha realizzato il render partendo dai dati CAD del nuovo smartphone giapponese.

Possiamo ammirare ancora una volta la forma particolarmente allungata, con cornici superiore e inferiore non troppo ottimizzate, il lettore di impronte sul frame laterale e un altro paio di pulsanti che potrebbero servire per la fotocamera e per attivare l’assistente digitale.

Nella parte posteriore è visibile una tripla fotocamera, con flash LED e quello che sembra un sensore laser, mentre quella frontale potrebbe essere inserita nella cornice superiore.

Samsung Galaxy A52 5G

Anche di Samsung Galaxy A52 5G vi avevamo mostrato i primi render solo due giorni fa e oggi, grazie a Evan Blass, vi mostriamo un’animazione delle quattro colorazioni in qui dovrebbe arrivare il nuovo medio gamma. Possiamo dunque vedere la quadrupla fotocamera posteriore e quella frontale, inserita in un piccolo foro al centro della parte alta del display.

Previous Next Fullscreen

Samsung avrebbe scelto il prefisso Awesome per le quattro colorazioni disponibili: Awesome Black, Awesome White, Awesome Violet e Awesome Blue. Staremo a vedere se anche questa indiscrezione sarà confermata al momento del lancio, che non dovrebbe essere troppo lontano nel tempo.