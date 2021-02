Continuano incessantemente i leak circa i render di alcuni dispositivi Samsung e Sony ormai prossimi all’ingresso nel mercato. Stavolta è toccato al Samsung Galaxy A52 5G, che si è svelato grazie a un leak di EvLeaks, ed al Sony Xperia 1 III, grazie ad un leak di OnLeaks.

Sony Xperia 1 III e Samsung Galaxy A52 5G si mostrano in alcuni render

Si mostrano in immagini ufficiali inedite, create per gli ormai prossimi comunicati stampa che dovrebbero annunciare ufficialmente l’arrivo degli smartphone in questione, e sono il Samsung Galaxy A52 5G ed il Sony Xperia 1 III. In entrambi i casi, avevamo già visto alcuni render che però riprendevano solo il design e non erano ancora stati né confermati, né smentiti dalle rispettive aziende.

Il lancio dei device dovrebbe ormai essere prossimo, essendo stato predisposto il materiale pubblicitario per la presentazione, per cui dovrebbe mancare davvero poco all’annuncio del comunicato stampa che vedrà i due dispositivi protagonisti dell’evento.

Il Samsung Galaxy A52 dovrebbe arrivare in due varianti, una 4G e l’altra 5G, dovrebbe montare un processore Qualcomm Snapdragon 750G, 6 GB di RAM e la nuovissima One UI 3.0 basata su Android 11. Della versione 4G di Samsung Galaxy A52 si sa ancora poco, ma presumibilmente arriverà con un hardware meno prestante della versione con il 5G. Ad oggi i rumor sullo smartphone della fascia media di Samsung parlano di una fotocamera principale da 64 MP, un sensore ultragrandangolare da 12 MP ed un sensore macro da 5 MP.

Per quanto riguarda il nuovo Sony Xperia 1 III, pare invece che avrà un display da 6.5 pollici con rapporto 21:9 CinemaWide e risoluzione 4K HDR, pannello OLED e dimensioni di 161.6×67.3×8.4mm. Il comparto fotografico dovrebbe essere dotato di una tripla fotocamera posteriore con ottiche ZEISS, mentre il processore a bordo del dispositivo con quasi assoluta certezza sarà il Qualcomm Snapdragon 888 5G.

Rimanete aggiornati per scoprire tutte le novità sulle specifiche tecniche e le caratteristiche di questi dispositivi, che dovrebbero arrivare sul mercato verso il secondo trimestre di quest’anno.