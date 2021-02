Avete un OnePlus Nord e non ricevete le notifiche sotto rete Wi-Fi in modo puntuale? Oggi vi spieghiamo come risolvere il problema, che sembra affliggere tanti possessori dello smartphone, in particolare – così sembra – gli utenti Fastweb con modem Fastgate.

OnePlus Nord non riceve notifiche in Wi-Fi: il problema

Se siete clienti Fastweb con modem Fastgate (ma forse non solo) e possedete un OnePlus Nord, c’è una buona probabilità che soffriate di questo bug molto grave, che ha portato (e sta continuando a farlo) diversi utenti alla disperata ricerca di una soluzione. Alcuni smartphone della casa cinese non ricevono infatti le notifiche mentre sono sotto rete Wi-Fi, o lo fanno con ritardi anche molto consistenti.

Prendendo come esempio WhatsApp, potrebbe passare anche mezz’ora per vedere comparire la seconda spunta a chi che invia il messaggio, e naturalmente si tratta di un problema non da poco. Lo smartphone sembra di fatto perdere la connessione Wi-Fi durante lo standby, anche subito dopo lo spegnimento dello schermo, e ricevere qualsiasi notifica in modo puntuale senza riaccenderlo diventa praticamente impossibile.

Se vi siete riconosciuti in questo problema sappiate che c’è una soluzione, che purtroppo neanche l’assistenza OnePlus fornisce agli utenti nonostante le numerose segnalazioni (anche sul forum ufficiale).

Come risolvere il problema di OnePlus Nord con le notifiche in Wi-Fi

Il problema delle notifiche sotto rete Wi-Fi di OnePlus Nord sembra riguardare in particolare i clienti Fastweb con modem Fastgate: anche se non sappiamo con esattezza cosa ci sia dietro, possiamo fornirvi una soluzione. Per risolvere e tornare a ricevere messaggi puntuali dovete andare a fare una modifica all’interno delle impostazioni del modem: ecco come fare passo passo.

accedete alla console MyFastGate: per farlo digitate all’interno del browser (meglio se da PC) http://myfastgate/, inserendo successivamente le vostre credenziali per l’accesso (nel caso vi viene chiesto di crearle) cliccate sulla scheda “Avanzate” nella barra in alto scorrete fino in fondo, nella sezione “Impostazioni LAN“, e disattivate “IPv6 su LAN“

Una volta seguita questa procedura il vostro OnePlus Nord tornerà a ricevere le notifiche mentre è collegato alla rete Wi-Fi (il metodo è stato testato personalmente, NdR). Non sappiamo perché lo smartphone faccia a “cazzotti” con la gestione dell’IPv6 e il modem Fastweb, ma al momento questa sembra essere l’unica soluzione se non volete cambiare modem, telefono o operatore.

Il bug è noto a OnePlus, visto che le prime segnalazioni arrivano addirittura ad agosto, mese di uscita del dispositivo sul mercato, e il modem Fastgate in questione non crea problemi con tutti gli altri smartphone testati (tra cui Samsung, Huawei e OnePlus stessa). Non sappiamo se la casa cinese riuscirà mai a venirne a capo, ma nel frattempo fateci sapere se anche voi siete riusciti a risolvere il problema con le notifiche del vostro OnePlus Nord.