Il team di Google è impegnato in un costante lavoro di miglioramento dei vari servizi e prodotti che il colosso di Mountain View offre e tra le ultime novità ne troviamo un paio che riguardano Google Contatti e e l’app Google Pixel Buds.

Google Contatti introduce una nuova feature

Iniziando da Google Contatti, il team del colosso di Mountain View nelle scorse ore ha dato il via al rilascio di una nuova piccola novità: ci riferiamo alla possibilità per gli utenti di cambiare l’immagine di profilo di Google Account.

La funzione è semplice e consentirà agli utenti di Google Contatti di toccare la propria foto e scegliere una nuova immagine (ovviamente, la modifica dell’immagine del profilo dell’account Google si riflette su tutti i prodotti dell’azienda, come Google Foto e Gmail), in modo da rendere più semplice a tutti l’individuazione del destinatario di un’email che si sta per inviare o la rapida visualizzazione dell’account con cui si è effettuato l’accesso.

Ricordiamo che la modifica dell’immagine del profilo fino a questo momento poteva avvenire soltanto attraverso la pagina dedicata all’account di Google.

La nuova feature è già disponibile con la versione 3.38 di Google Contatti, che può essere scaricata dal Google Play Store:

L’app Google Pixel Buds avrà presto una feature attesa

Passando all’app dedicata a Google Pixel Buds, nell’ultima versione (la 1.0.354813492, disponibile sul Google Play Store) gli sviluppatori hanno introdotto delle stringhe di codice che suggeriscono l’introduzione di un’importante novità.

Stando a quanto scoperto dallo staff di 9to5Google, infatti, il colosso di Mountain View sta lavorando ad una feature che consenta agli utenti di scaricare manualmente gli aggiornamenti firmware (al momento, invece, è il sistema che automaticamente li scarica quando rileva la loro disponibilità).

Sui telefoni della gamma Google Pixel questa opzione sarà disponibile nelle Impostazioni mentre sugli altri telefoni si troverà nell’app Pixel Buds.

Nel caso in cui qualcosa dovesse andare storto durante l’aggiornamento, l’utente riceverà una notifica con la possibilità di scegliere se riprovare o semplicemente attendere che l’update del firmware avvenga automaticamente in un secondo momento.

Allo stato attuale non vi sono informazioni su quando tale feature sarà messa a disposizione di tutti gli utenti.