Google Maps è pronta a svecchiare un’altra parte della sua interfaccia grafica così da rinnovare la schermata con le opzioni di percorso, al fine di renderla più chiara, immediata e facile da utilizzare.

Nuova interfaccia per Google Maps

La nuova interfaccia, attualmente in fase di test casuale fra alcuni utenti, come potete vedere nello screenshot qua sotto, sposta le durate dei vari percorsi (a piedi, in auto, con mezzi pubblici, ecc.) nella parte bassa in un menù a scorrimento e ridisegna la barra superiore con partenza e destinazione in modo da essere meno confusionale e molto più snella.

Sfortunatamente questa nuova interfaccia grafica è in fase di test fra alcuni utenti selezionati a caso da Google e non c’è modo di forzarla, nemmeno installando una particolare versione di Google Maps. La fase di test, comunque, è abbastanza estesa, per cui ci sono buone possibilità che la vedremo per tutti nel giro di poco tempo.