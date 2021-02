In una continua lotta per cercare di stuzzicare l’attenzione e la curiosità di clienti provenienti da altri operatori mobile, in queste ore ho. Mobile va all’attacco di Iliad con due offerte pensate per gli utenti dell’operatore mobile che sono alla ricerca di piani con tanti giga a poco prezzo.

Due offerte con tanti giga a poco prezzo

ho. 5.99, disponibile a questo link, torna ad essere disponibile in negozio e online per i clienti provenienti dall’operatore telefonico francese. Il piano tariffario prevede minuti illimitati su rete fissa e mobile nazionale, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, 70 GB di traffico dati su rete 4G di Vodafone al prezzo di 5,99 euro al mese a cui va aggiunto il costo della SIM pari a 0,99 centesimi di euro. Oltre ad Iliad, l’offerta è disponibile anche per i clienti provenienti da Fastweb, PosteMobile, Tiscali, CoopVoce, BT Italia, Digitel, Foll-In, Green Telecomunicazioni, LycaMobile, NT Mobile, NV Mobile, Optima Mobile, Noitel, Rabona Mobile, UnoMobile, Welcome Italia, Withu, Enegan e Spusu Italia.

La seconda offerta, ho. 7.99 BTL, disponibile unicamente nei negozi aderenti e non online, offre minuti illimitati su rete fissa e mobile nazionale, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, 100 GB di traffico dati su rete 4G di Vodafone al prezzo di 7,99 euro al mese. Assieme ad Iliad, l’offerta può essere attivata anche dagli utenti provenienti da Fastweb, PosteMobile, Digi Mobil, Daily Telecom, Tiscali, CoopVoce, BT Italia, Digitel, Foll-In, Green Telecomunicazioni, LycaMobile, NT Mobile, NV Mobile, Optima Mobile, Noitel, Rabona Mobile, UnoMobile, Welcome Italia, Withu, Enegan e Spusu Italia.

Potrebbe interessarti anche: migliori offerte telefoniche