Giornata piuttosto ricca di aggiornamenti per device Sony, OnePlus e Huawei.

Android 11 in arrivo su Sony Xperia 5

Si parte con lo smartphone Sony Xperia 5 che inizia finalmente a ricevere il tanto atteso aggiornamento ad Android 11. Il colosso giapponese ha rilasciato la build 58.1.A.1.208 per il terminale Android dal peso di 977,8 MB con tutte le novità dell’ultima major release di Android che ormai conosciamo bene.

Com’è possibile notare dall’immagine soprastante, la build è attualmente in rilascio in Giappone e dovrebbe arrivare nel resto dei mercati esteri nel giro delle prossime settimane. L’update, una volta disponibile, potrà essere scaricato tramite aggiornamento OTA attraverso il classico pannello degli aggiornamenti disponibile nel menu delle Impostazioni.

Sony Xperia 5 è stato presentato sul mercato qualche anno fa con Android 9 Pie e successivamente aggiornato ad Android 10; l’arrivo di Android 11 ci porta a pensare che si tratterà dell’ultima major release Android indicata per l’ex top di gamma.

Nuova build di OxygenOS per OnePlus 7/7T

Mentre l’azienda è impegnata a portare Android 11 con OxygenOS 11 per la serie OnePlus 7 e OnePlus 7T, in queste ore la compagnia cinese ha iniziato a rilasciare la build OxygenOS 10.3.8 per OnePlus 7, OnePlus 7 Pro, OnePlus 7T e OnePlus 7T Pro. L’update in questione dovrebbe rappresentare l’ultimo aggiornamento di Android 10 per questi smartphone prima dell’arrivo di Android 11.

All’interno della build troviamo la classica correzione di bug, miglioramenti della stabilità del sistema operativo e l’arrivo delle patch di sicurezza di gennaio 2021. L’update può essere scaricato manualmente tramite i seguenti link:

Patch di sicurezza per Huawei P30/P30 Pro e P Smart 2019

Infine, anche Huawei procede al rilascio delle patch di sicurezza per i dispositivi Huawei P30, Huawei P30 Pro e Huawei P Smart 2019. Andando con ordine, gli ex top di gamma del colosso cinese stanno ricevendo la build 10.1.0.203 della EMUI 10.1 con le patch di sicurezza relative al mese di gennaio 2021.

Venendo invece al medio gamma cinese, Huawei P Smart 2019 è un po’ indietro sulla tabella di marcia ed infatti la build 10.0.0.273 da 402 MB per la EMUI 10 integra le patch di sicurezza relative al mese di novembre 2020. Per entrambi gli smartphone gli update possono essere scaricati tramite il pannello degli aggiornamenti software delle Impostazioni, oppure attraverso l’App Supporto di Huawei.