L’avventura di OnePlus nel mondo degli smartphone è iniziata nel 2014 con il lancio di OnePlus One, device arrivato sul mercato con il soprannome di flagship killer e che ha dato il via ad una serie di telefoni che nel corso degli anni hanno conquistato sempre più utenti, anche quelli scettici, trasformando così questo brand in una delle più importanti realtà del settore.

Nel 2020 OnePlus ha deciso di cambiare strategia e dedicarsi anche alla fascia media, lanciando alcuni smartphone meno costosi e attraverso i quali la platea di potenziali utenti si possa allargare in modo rilevante, potendo così ora vantare un’offerta piuttosto completa, abbracciando tutti i vari segmenti dalla fascia medio bassa a quella premium.

Pete Lau si prepara al lancio di OnePlus 9

Nelle scorse ore Pete Lau, CEO di OnePlus, ha annunciato che la sua azienda ha grandi progetti per il 2021 e il pensiero non può non andare immediatamente alla serie OnePlus 9, il cui lancio è in programma per il primo trimestre di quest’anno.

Riflettori già puntati, pertanto, sull’attesa nuova generazione di punta, che dovrebbe includere una versione “base”, accompagnata da una variante “Pro” e da una “Lite”, le prime due animate da un processore Qualcomm Snapdragon 888 e la terza da una CPU Qualcomm Snapdragon 870.

Senza dubbio uno degli aspetti che suscitano maggiore curiosità della serie OnePlus 9 è quello che riguarda il comparto fotografico, in quanto il produttore ha già preannunciato che saranno compiuti notevoli progressi rispetto ai precedenti modelli. Resta da capire se il lavoro compiuto dal suo team sarà sufficiente a raggiungere gli elevati standard qualitativi offerti dalla concorrenza (basti pensare a Samsung, Apple o Huawei).

Tra le altre feature della nuova serie top di gamma di OnePlus vi dovrebbero essere un display AMOLED di Samsung da 6,55 pollici con risoluzione Full HD+ (modello base) e da 6,78 pollici con risoluzione Quad HD+ (modello Pro), in entrambi i casi con refresh rate a 120 Hz, altoparlanti stereo e una scocca con certificazione IP68 (resistente ad acqua e polvere). Staremo a vedere.

