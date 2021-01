Continua senza sosta il lavoro degli sviluppatori di Google e tra i servizi che sono al centro di interessanti test troviamo anche Google Discover, Chrome Remote Desktop e Ricerca Google.

Google Discover testa un nuovo sistema di utilizzo degli hashtag

Iniziando da Google Discover, il colosso di Mountain View sta testando l’applicazione di hashtag a ogni articolo che appare, visualizzato subito dopo la descrizione e sopra il nome e la data di pubblicazione.

Dal punto di vista estetico questa soluzione aumenta inutilmente l’altezza di ogni card, in quanto aggiunge una striscia in gran parte vuota (dipende dall’articolo di cui si tratta).

L’obiettivo degli sviluppatori è probabilmente quello di aiutare gli utenti a capire più rapidamente di cosa parla una storia, anche se questo sistema potrebbe essere un po’ ripetitivo.

Al momento non è chiaro se tale novità verrà in futuro messa a disposizione di tutti gli utenti.

Chrome Remote Desktop aggiorna la sua interfaccia

Passando a Chrome Remote Desktop, soluzione studiata dal colosso di Mountain View per consentire di controllare un altro computer o permettere a un altro utente di accedere al proprio PC per fornire assistenza, nelle scorse ore è stato introdotto il supporto alla modalitàs cura.

La nuova interfaccia non modifica le schede (che restano due, una per l’Accesso Remoto e una per il Supporto Remoto), la cui organizzazione interna rimane grosso modo la medesima.

In pratica, sono state apportate alcune piccole modifiche grafiche che regalano al servizio un look più moderno.

Ricerca Google testa il tema scuro sul Web

Il team di Ricerca Google da alcune settimane ha dato il via ad un nuovo test A/B che introduce il supporto alla modalità scura per la versione Web desktop del servizio.

Sono sempre più gli utenti che hanno avuto modo di provare tale nuova interfaccia, che ricorda quella già adottata nella versione mobile.

Durante la fase di test, non è presente alcun interruttore per disattivare la feature, che probabilmente sarà presto disponibile per tutti.