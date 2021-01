Torniamo ad occuparci di Redmi Note 10, uno degli smartphone con cui il produttore cinese proverà a conquistare una fetta del mercato di fascia medio-bassa per i prossimi mesi, dando così seguito a questa fortunata e popolare gamma di device.

Nelle scorse ore sono emerse in Rete quelle che dovrebbero essere alcune delle principali feature di Redmi Note 10, smartphone che dovrebbe essere disponibile non solo in versione “base” ma anche in una variante “Pro“.

Le presunte principali caratteristiche di Redmi Note 10

Stando a quanto reso noto da Xiaomiui su Twitter, la versione base di Redmi Note 10 dovrebbe essere animata da un processore Qualcomm Snapdragon 678 mentre la variante Pro dovrebbe fare affidamento su una CPU Qualcomm Snapdragon 732G. In pratica, nel caso in cui tale indiscrezione si dovesse rivelare fondata, soltanto il modello Pro farebbe un passo in avanti dal punto di vista del processore rispetto alla precedente generazione.

Tra le altre feature vi dovrebbero essere una fotocamera posteriore con quattro sensori (il principale dovrebbe avere una risoluzione di 48 megapixel ed essere privo di sistema di stabilizzazione ottica dell’immagine e dovrebbe essere accompagnato da un sensore ultra grandangolare, uno per la profondità e uno macro), 8 GB di RAM, 256 GB di memoria integrata e una batteria un po’ più grande rispetto a quella adottata nella precedente generazione (con il supporto alla ricarica rapida).

Per quanto riguarda il display, infine, probabilmente soltanto il modello Pro dovrebbe poter contare su un pannello LCD con refresh rate a 120 Hz.

In pratica, la serie Redmi Note 9 dovrebbe rappresentare soltanto una piccola evoluzione della gamma, senza tuttavia accontentare chi desiderava un notevole miglioramento rispetto ai modelli lanciati lo scorso anno.

Dietro la decisione di Redmi di “limitare” i miglioramenti hardware c’è con grande probabilità la necessità di contenere i costi, in modo da riuscire a proporre i suoi nuovi smartphone ad un prezzo che sia in grado di tenere testa alla sempre più competitiva concorrenza.