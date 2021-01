Il 2021 di Android Auto si prospetta molti interessante per gli utenti che sentivano la mancanza delle app di messaggistica istantanea. Finora infatti Google non aveva implementato una parte grafica per le app di messaggistica, limitandosi all’utilizzo attraverso i comandi vocali.

WhatsApp, Facebook Messenger e Messaggi su Android Auto

A debuttare saranno WhatsApp, Facebook Messenger e Messaggi, l’app per la gestione degli SMS di Google, portando quindi la messaggistica sulle quattro ruote a un livello superiore.

Al momento le icone delle tre applicazioni sono comparse, senza alcun aggiornamento, sullo schermo di Android Auto, con la possibilità di accedere alle chat di ognuna di esse semplicemente toccando l’icona. All’interno dell’app è visibile anche un pulsante per la creazione di un nuovo messaggio, ovviamente con i comandi vocali.

Non sarà visibile un badge di notifica sullo schermo dell’auto ma la notifica arriverà nel centro messaggi, per essere accessibile in qualsiasi momento, anche all’interno delle app. Almeno inizialmente non sembrano essere previste funzioni particolari, se non quelle native di Android Auto. Niente di sconvolgente quindi, visto che era già possibile inviare i messaggi con i comandi vocali, ma per molti la presenza dell’icona e la possibilità di visualizzare i messaggi arrivati rappresenta una novità molto interessante.

I primi test sono in corso solo sui sistemi in lingua inglese, ma è possibile che nel corso delle prossime settimane il roll out coinvolga un numero maggiore di dispositivi inclusi quelli con lingua italiana. Sperando che, insieme alle nuove icone, vengano sistemati i tanti comandi vocali che nella nostra lingua ancora non funzionano.