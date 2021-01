Samsung Galaxy S21 Ultra si è già guadagnato la promozione a pieni voti durante la nostra recensione, ma sicuramente i nostri metodi sono stati più soffici di quelli di JerryRigEverything: lo youtuber ha infatti messo alla prova l’ultimo top di gamma di casa Samsung per provarne la resistenza; scopriamo insieme come si è comportato.

Samsung Galaxy S21 Ultra a pieni voti anche da JerryRigEverything

Si parte dal test del vetro frontale, per andare a vedere fino a che livello sia intoccabile dai graffi; Samsung ha dotato il nuovo S21 Ultra di ben 2 pellicole, ma rimosse queste il vetro Gorilla Glass Victus comincia a rigarsi al livello 6 su 9. I graffi non sembrano influire sul funzionamento del sensore per le impronte digitali, integrato al di sotto del vetro, che continua a funzionare correttamente.

Dopo aver provato che il frame sia in metallo, il video si “accanisce” sulla parte posteriore; qui la parte in vetro ha un effetto “opaco”, e sebbene tale effetto favorisca il formarsi di segni, gli stessi sono nella maggior parte dei casi rimovibili semplicemente con una passata di dito.

Discorso differente per il nuovo comparto fotografico, realizzato in metallo e pertanto soggetto a graffi indelebili. Nel video possiamo apprezzare anche la struttura interna del nuovo Samsung Galaxy S21 Ultra, come potete vedere nella foto qui sotto.

Samsung Galaxy S21 Ultra sembra inoltre essere molto robusto, superando senza alcun tentennamento la prova di flessione a cui viene sottoposto.