Su Telegram si vendono milioni di numeri di telefono degli utenti di Facebook, rubati in seguito a una vulnerabilità del sistema patchata nel 2019.

Questo è quanto emerge da un rapporto di Motherboard, da cui si legge che tali informazioni apparterrebbero a ben 533 milioni di utenti, i cui dati sarebbero dunque a rischio.

Alon Gal, il ricercatore che ha scoperto la questione, ha affermato che la persona sta vendendo quei dati utilizza un bot di Telegram su cui gli interessati possono far riferimento per ottenere i numeri di telefono collegati ai profili disponibili.

In soldoni, il bot permette di procedere in due modi: procacciarsi l’ID utente di Facebook dal numero di telefono, e viceversa, ovverosia ottenere il numero collegato a un determinato account.

20 dollari (un credito) è il prezzo da pagare per una singola operazione, ma il malintenzionato ha addirittura reso disponibili prezzi all’ingrosso: 10.000 crediti venduti per 5.000 dollari.

In early 2020 a vulnerability that enabled seeing the phone number linked to every Facebook account was exploited, creating a database containing the information 533m users across all countries.

It was severely under-reported and today the database became much more worrisome 1/2 pic.twitter.com/ryQ5HuF1Cm

— Alon Gal (Under the Breach) (@UnderTheBreach) January 14, 2021