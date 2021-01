Nel corso della scorsa settimana, Huawei ha registrato nuovi servizi che le consentirebbero di offrire una valida alternativa ad alcuni prodotti Google.

Huawei Mobile Services si ampliano: presto anche un client email

Da quando Huawei si è sganciata da Google, presentando un suo sistema operativo, assieme agli HMS (Huawei Mobile Services), l’azienda cinese sta cercando di svincolarsi il più possibile da tutte le app e i servizi colosso di Mountain View, ampliando sempre più l’offerta per consentire ai propri clienti di sfruttare i suoi servizi come valida alternativa a quelli Google.

E’ il caso di Petal Maps, Petal Search e Petal Mailbox, quest’ultima in particolare, il cui marchio è stato registrato nei giorni scorsi e che evidentemente vuole andare a sostituire gli omonimi servizi Google, vale a dire Gmail, Google Maps e Google Search. Petal Mailbox, il cui marchio è stato registrato più di recente, offrirebbe dunque un servizio che consente di gestire le email personali e che va conseguentemente a sostituire l’attuale Gmail. Al momento, il servizio è già attivo per il solo settore business, ma ben presto potrebbe essere offerto anche alla clientela consumer. Non si hanno date precise per il rilascio ma, visto il successo relativamente ampio che sta avendo Huawei nonostante l’abbandono del sistema operativo Android, non dovrebbe tardare ad arrivare.

A questi servizi, cui si vanno aggiungere anche i Huawei Docs, presto potrebbero aggiungersi ulteriori soluzioni che sicuramente l’azienda presenterà come alternative ad ulteriori servizi Google. Naturalmente, tutto dipenderà dal successo dell’azienda nei prossimi mesi.

