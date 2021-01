Xiaomi Mi 11 rappresenta non solo il nuovo smartphone di fascia alta di Xiaomi per il 2021, ma anche il primo smartphone in assoluto a montare il nuovo processore Qualcomm Snapdragon 888. Durante l’evento di presentazione siamo rimasti genuinamente colpiti non solo dal design dell’ultima creatura di Xiaomi, ma anche dalla scheda tecnica che trasuda alte performance da tutti i pori grazie a specifiche da vero top di gamma.

1 milioni di Xiaomi Mi 11 in 21 giorni

In queste ore la compagnia cinese ha svelato a quanto ammontano le vendite di Xiaomi Mi 11 in terra natia: dai dati diffusi dall’azienda, dopo appena 21 giorni dalla sua presentazione, le vendite di Xiaomi Mi 11 ammontano a più di 1 milione. Il dato sottolinea quanto il nuovo terminale di Xiaomi sia stato ben accolto in Cina, ed è molto probabile che l’azienda faccia un bis anche in Occidente considerando la presentazione globale attesa proprio per questo mese.

Mentre festeggia questi numeri, non dobbiamo dimenticarci che il colosso cinese è evidentemente impegnato nelle ultime fasi di preparazione per il lancio di Xiaomi Mi 11 Pro. Gli ultimi rumor parlano di un dispositivo con una scheda tecnica ancora più spinta rispetto a quella di Xiaomi Mi 11, soprattutto dal punto di vista fotografico dov’è atteso il supporto allo zoom 120x.

Il terminale dovrebbe essere presentato in Cina durante il mese di febbraio, quindi non troppo il là nel futuro, e possibilmente contribuirà a spingere le vendite di Xiaomi Mi 11 ancora più in alto.