Xiaomi non ha mai avuto timore di sperimentare lato mobile, nemmeno quando ha deciso di nascondere la fotocamera frontale in un corpo in movimento – come su Xiaomi Mi 9T – per offrire così ai suoi utenti uno smartphone con un display realmente senza alcun tipo di interruzioni per via di notch e fotocamere punch hole varie.

Uno specchio motorizzato per scattare foto

Un nuovo brevetto approvato lo scorso 7 gennaio 2021 dall’USPTO (United States and Trademark Office) e dal WIPO (World Intellectual Property Office), ci svela quello che potrebbe essere il futuro delle fotocamere pop up nei dispositivi Xiaomi. Invece di integrare un corpo in movimento all’interno dello smartphone che, come sappiamo, rappresenta una sfida ingegneristica di altissimo livello, l’azienda starebbe valutando un approccio completamente differente per realizzare smartphone con display edge-to-edge.

Invece di far muovere il modulo fotografico, Xiaomi vorrebbe montare uno specchio motorizzato in grado di riflettere l’immagine catturata e permettere così all’utente di scattare selfie, foto e di girare video. Il brevetto indica inoltre che il piccolo specchio potrebbe anche ruotare su se stesso secondo varie angolazioni, permettendo così all’utente di scattare foto angolate.

Zoom da 120x per Xiaomi Mi 11 Pro

Tornando con i piedi per terra e spostandoci su prodotti ben più prossimi al lancio, in queste ore si torna a parlare di alcune caratteristiche di Xiaomi Mi 11 Pro. Il top di gamma del colosso cinese, che dovrebbe trovare posto di fianco a Xiaomi Mi 11 presentato qualche settimana fa, è indicato come capace di scattare foto con zoom fino a 120x. La notizia è stata condivisa su Weibo dal classico leaker Digital Chat Station, con la composizione delle fotocamere leggermente differente rispetto a quella di Xiaomi Mi 11.

Xiaomi Mi 11 Pro, infatti, dovrebbe montare quattro sensori sul retro posti orizzontalmente come nell’immagine soprastante, ma non abbiamo evidentemente modo di confermare tale voce. Atteso al lancio per metà febbraio, lo smartphone dovrebbe montare un display simile a quello di Xiaomi Mi 11 con pannello da 6,8 pollici a risoluzione 2K e refresh rate a 120 Hz, supporto alla tecnologia MEMC, processore Qualcomm Snapdragon 888 e ovviamente Android 11.

In copertina Xiaomi Mi 11