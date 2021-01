Dopo le iniziali voci di corridoio che vedrebbero OnePlus e OPPO unire le proprie energie per quanto riguarda lo sviluppo di futuri smartphone, in queste ore OnePlus ha rilasciato una dichiarazione ufficiale in cui conferma effettivamente l’instaurazione di una particolare partnership fra le due compagnie.

OnePlus e OPPO sempre più legati in futuro

“Per massimizzare al meglio le risorse e posizionare ulteriormente OnePlus in un cammino di crescita, stiamo integrando ulteriormente alcune capacità di ricerca e sviluppo all’interno di OPLUS, il nostro investitore a lungo termine. OnePlus continuerà a funzionare in modo indipendente e a lavorare per offrire la migliore esperienza utente possibile agli utenti OnePlus esistenti e futuri.”

Arriva così la conferma che i reparti di ricerca e sviluppo di OnePlus e OPPO uniranno le forze – non è ancora ben chiaro in che forma – per la realizzazione di smartphone futuri, più o meno in una strategia a cui abbiamo più volte assistito in questi anni a seguito del lancio di prodotti decisamente simili a marchio OnePlus o a marchio OPPO.

OPLUS, il gruppo di investitori posizionato al di sopra delle sopracitate compagnie e anche di Realme, ha presumibilmente spinto verso questa direzione anche da un punto di vista meramente economico, seguendo come esempio la simile collaborazione presente fra Xiaomi e Redmi.