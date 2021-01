Era l’autunno del 2018 quando Google ha lanciato Play Points, il programma che premia gli acquirenti sul Play Store. C’è voluto un bel po’ prima che il programma decollasse a livello globale, tanto che fino a ieri erano solo nove i Paesi raggiunti dal servizio.

Con le aggiunte odierne tale numero è più che raddoppiato, visto che sono ben 13 le new entry, tra le quali dieci Paesi europei, tra i quali figura anche l’Italia. La lista completa include Danimarca, Finlandia, Grecia, Irlanda, Italia, Olanda, Norvegia, Spagna, Svezia a Svizzera, oltre a Sud Africa, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita.

Ricordiamo che lo scopo del programma è quelli di incentivare l’acquisto di app e giochi sul Play Store, con un “cashback” dell’1% in punti, anche se la percentuale può variare leggermente a seconda del livello raggiunto. Per la prima settimana dopo l’iscrizione riceverete uno speciale bonus di benvenuto, pari a tre volte i punti maturati per ciascun acquisto. I punti accumulati possono essere utilizzati per ottenere coupon, acquisti in-app e crediti da spendere su Google Play.

Accumulando un certo numero di punti nel corso dell’anno, verrete promossi ai livelli successivi, con un maggiore ritorno in termini di punti e di vantaggi. Il livello raggiunto nel corso di un anno solare verrà mantenuto fino al termine dell’anno successivo, anche se l’utente non effettuerà ulteriori acquisti. Per maggiori dettagli sui premi e sui livelli vi rimandiamo a questa pagina.

Se siete degli assidui acquirenti di applicazioni a pagamento sul Play Store si tratta di una buona notizia, visto che una percentuale dei soldi spesi vi tornerà regolarmente indietro. Peccato solo che si tratti di una percentuale risibile, e poco invitante per tutti quegli utenti che si limitano a scaricare applicazioni gratuite e snobbano quelle a pagamento.