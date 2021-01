La scorsa settimana, in occasione dell’evento di lancio degli smartphone della serie Samsung Galaxy S21, il produttore coreano ha anche annunciato che i controlli del dispositivo di SmartThings sarebbero stati presto accessibili tramite Android Auto e pare che la feature sia già disponibile.

Ricordiamo che SmartThings è la soluzione studiata dal colosso coreano per consentire agli utenti di connettere e controllare più dispositivi (come prodotti smart, elettrodomestici, TV e altoparlanti) in modo più rapido e semplice e da qualsiasi posizione, il tutto con un’interfaccia curata e varie possibilità di personalizzazione.

Le novità di Samsung SmartThings versione 1.7.59.23

L’integrazione di Android Auto sembra richiedere la versione 1.7.59.23 di SmartThings, che è ancora in fase di lancio sul Google Play Store: una volta scaricata ed installata la versione più recente, nelle Impostazioni dell’app dovrebbe apparire una sezione dedicata ad Android Auto.

Da tale sezione gli utenti avranno la possibilità di scegliere quali gadget per la casa intelligente visualizzare nel pannello di controllo (è supportato fino a un massimo di sei dispositivi) e scegliere di ricevere notifiche automatiche per l’esecuzione di una scena quando si avvicinano a casa, in modo da poter accendere tutte le luci di casa prima di lasciare l’auto.

L’interfaccia su Android Auto è estremamente semplice, in quanto gli utenti visualizzano un interruttore per ogni dispositivo, più un pulsante delle impostazioni in alto per modificare le notifiche.

Samsung SmartThings funzionava già su Android Auto (collegando il proprio account SmartThings a Google Assistant) ma questa novità rappresenta un notevole miglioramento dell’esperienza offerta agli utenti, in quanto mette a loro disposizione i controlli touch e le notifiche delle scene.

Come scaricare la nuova versione dell’app

Potete scaricare l’ultima versione disponibile di Samsung SmartThings (la release 1.7.59.23) da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link) o dal Google Play Store attraverso il seguente badge: