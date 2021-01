La settimana si apre con un manipolo di aggiornamenti software per smartphone Android e, in mezzo a vari update di sicurezza, spicca il major update in arrivo sul pieghevole per eccellenza: Samsung Galaxy Z Fold2 5G sta ricevendo Android 11 con One UI 3.0 in versione stabile.

Samsung Galaxy Z Fold2 5G: le novità dell’aggiornamento

Nelle scorse ore il produttore sudcoreano ha dato il via al roll out dell’atteso aggiornamento ad Android 11 con la rinnovata e ulteriormente migliorata One UI 3.0 per Samsung Galaxy Z Fold2 5G, lo smartphone pieghevole meglio riuscito attualmente sul mercato.

Il rilascio arriva un paio di mesi dopo l’inizio dei test beta in Corea del Sud e prende le mosse dalla Germania.

Come potete vedere dallo screenshot riportato qui sopra, Samsung Galaxy Z Fold2 5G sta ricevendo la versione firmware F916BXXU1CTLL, che include anche le patch di sicurezza di gennaio 2021, oltre alle numerose novità di Android 11 – dalle chat bubbles alla gestione rinnovata delle notifiche per le conversazioni, passando per i permessi one-time etc. – e della One UI 3.0 stable.

Samsung Galaxy Fold e Galaxy Note 9: le novità degli aggiornamenti

Rimanendo in casa Samsung, ci sono altri due smartphone di fascia alta, sebbene meno recenti, che stanno ricevendo in questi minuti dei nuovi aggiornamenti software: Samsung Galaxy Fold e Samsung Galaxy Note 9.

Per entrambi i modelli non si tratta di update entusiasmanti come quello poc’anzi descritto, bensì semplicemente delle patch di sicurezza di gennaio 2021 – rectius Security Maintenance Release – rilasciate da Samsung nei giorni scorsi.

In particolare, Samsung Galaxy Note 9 (modello SM-N960F) sta ricevendo la versione firmware N960FXXS7FUA1, laddove invece il primo pieghevole di Samsung (modello SM-N900F) ottiene la build F900FXXS4CTL1. Al di là delle citate patch di sicurezza mensili, per nessuno dei due modelli ci sono altre novità di sorta da riportare.

Huawei P10 Lite: le novità dell’aggiornamento

L’ultimo aggiornamento di questa piccola raccolta sta arrivando su uno smartphone decisamente meno costoso e prestigioso di quelli appena descritti: Huawei P10 Lite, apprezzato modello di fascia bassa del brand cinese del 2017, batte un colpo e riceve delle nuove patch di sicurezza.

Se con il precedente aggiornamento questo modello aveva ottenuto Huawei Assistant, miglioramenti per la fotocamera e fix per la schermata di blocco e per gli SOS per le emergenze, questa volta le novità da mettere a referto sono molto meno numerose.

Huawei ha fatto partire il roll out di un nuovo aggiornamento decisamente corposo per P10 Lite: 2,73GB di pacchetto OTA implementano la versione firmware 8.0.0.398 (la base rimane ancora la EMUI 8.0) con le patch di sicurezza di settembre 2020.

Come aggiornare Samsung Galaxy Z Fold2 5G, Samsung Galaxy Fold, Samsung Galaxy Note 9 e Huawei P10 Lite

Tutti gli aggiornamenti software descritti sono in roll out graduale, questo vuol dire che si diffonderanno progressivamente nei prossimi giorni/settimane fino a raggiungere tutti i dispositivi compatibili.

Se possedete uno dei modelli menzionati e non avete ancora ricevuto l’update a esso spettante, potete effettuare un controllo manuale di disponibilità. Nel caso di Samsung Galaxy Z Fold2 5G, Samsung Galaxy Fold e Samsung Galaxy Note 9, il percorso da seguire è Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa. Su Huawei P10 Lite invece è Impostazioni – Aggiorna Sistema – Verifica Aggiornamenti.

Possedete uno di questi modelli? Avete già ricevuto il nuovo aggiornamento? Fatecelo sapere nel box dei commenti e scoprite tutte le novità della One UI 3.0 di Samsung – con base Android 11 – con il nostro approfondimento.