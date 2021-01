WhatsApp è l’app di messaggistica più utilizzata, ma negli ultimi tempi molte più persone stanno esplorando anche altre piattaforme di comunicazione, specialmente per via delle recenti vicissitudini legate alla modifica dell’informativa sulla privacy di WhatsApp.

DM Me è un’applicazione che ha lo scopo di rendere più immediato inviare messaggi a persone che utilizzano app diverse, aprendo automaticamente la conversazione in un’app che entrambi utilizzano.

Per fare ciò è sufficiente specificare quali sono le proprie app di messaggistica preferite e assegnare delle priorità trascinandole più o meno in alto nella pila.

DM Me semplifica l’invio di messaggi con WhatsApp, Telegram, Signal e SMS

Attualmente l’app supporta WhatsApp, Telegram, Signal e l’app predefinita per gli SMS e tramite il pannello delle opzioni è possibile nascondere i contatti per i quali non è stata impostata un’app di messaggistica.

DM Me è disponibile per Android gratuitamente supportata da un acquisto in-app opzionale di € 2,19 necessario per sbloccare le funzionalità premium e supportare lo sviluppatore.

L’applicazione chiede le autorizzazioni per l’accesso ai contatti e al momento è ancora in fase di sviluppo, pertanto potrebbe riservare qualche bug. A seguire trovate il badge per individuare DM Me nel Play Store di Google.

