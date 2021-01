Ogni mese arrivano sul Play Store migliaia di nuove applicazioni e giochi che non sempre è facile scovare a causa di un sovraffollamento non di poco conto. Benvenuti quindi nella nostra rubrica mensile, che si tiene ogni seconda domenica del mese, dove vi illustriamo i nuovi migliori giochi per Android usciti di recente, una nostra selezione di 5 titoli che reputiamo assolutamente da provare.

Questi sono dunque i 5 migliori giochi Android di gennaio 2021 secondo noi, sentitevi liberi di segnalare però i vostri nuovi preferiti all’interno dei commenti.

I migliori giochi Android di Gennaio 2021

League of Legends: Wild Rift

League of Legends: Wild Rift è un videogioco multiplayer online battle arena sviluppato e pubblicato da Riot Games il 27 ottobre 2020 non solo per smartphone Android, anche per ios.

Il gioco è una versione modificata ma molto simile a quello per PC, infatti come in League of Legends, i giocatori controllano un personaggio (“campione”) con abilità uniche e combattono contro una squadra di giocatori più le unità controllate dall’intelligenza artificiale (“Minions”), con l’obiettivo di distruggere il Nexus.

Non abbiamo trovato problemi durante il gameplay a parte qualche lag grafico ma è stato fatto un ottimo lavoro soprattutto sull’aspetto funzionale, per essere una versione tablet. League of Legend è totalmente gratuito da scaricare e per migliorare i campioni più velocemente sono disponibili gli acquisti in-app. Se siete appassionati nel giocare a League of Legend questo gioco è assolutamente da scaricare anche perché le due versioni sono collegate se ci si registra con lo stesso account.

Marvel Reame dei Campioni

Il prossimo gioco che vi proponiamo è Marvel Reame dei Campioni uscito sul Play Store il 16 dicembre 2020 pronto per non lasciare soli i fan dell’universo Marvel.

Il gioco è un’arena brawler 3 contro 3 che vede scontrarsi alcuni dei più famosi personaggi Marvel mettendo in primo piano la caratterizzazione degli stessi: molte le varianti di costumi, accessori disponibili per ogni eroe e a questo riguardo sono disponibili gli acquisti in app per uno sviluppo più rapido.

In Marvel Realm of Champions si possono formare alleanze con i propri amici, esplorare ambientazioni Marvel e scendere nelle arene di battaglia per combattere in varie modalità progettate sia online che offline.

Per giocare al meglio occorre usare in modo strategico le abilità per vincere il maggior numero di battaglie possibili e risolvere la rottura delle relazioni tra i vari supereroi causata dalla morte del maestro God King.

Se siete appassionati Marvel questo gioco merita assolutamente il download.

Gate of Mobius

Il prossimo gioco si chiama Gate of Mobius, uno sparatutto RPG per smartphone di Goblin Gamer Company con una data di rilascio globale su Android il 24 dicembre 2020.

Gate of Mobius porta un mix di interesse tra il genere degli RPG hack and slash e gli sparatutto in terza persona ed è basato in un ambiente 3D con personaggi e design ispirati agli anime dove è possibile giocare da soli o con un massimo di quattro amici.

Durante il gamplay potremo sparare, usare abilità, magia e attacchi combinati per abbattere i nemici.

Difetti particolari non ne abbiamo trovati anche se il menù di presentazione non risulta troppo intuitivo e spesso risulta confusionario. Buone le musiche di sottofondo che permettono una buona immersione nel gioco durante le battaglie e disponibili gli acquisti in app per sviluppi e gradi di personalizzazione più efficienti.

Anche Gate of Mobius è disponibile sul Play Store gratuitamente.

Arcane Showdown

Penultimo gioco di questa puntata è Arcane Showdown, un gioco Battle Royale che richiama lo stile della Supercell, Clash Royale, solo che per vincere i duelli occorre dosare bene la quantità di energia che avremo a disposizione.

Il gioco è uscito nel play store il 28 settembre 2020 con una buona base di partenza ma stanno arrivando diversi aggiornamenti per migliorare il gameplay.

Di per se è fluido, non ci sono impuntamenti, è composto da belle animazioni e anche i personaggi sono fatti bene durante le battaglie. L’obiettivo è quello di preparare il miglior dack di carte per mettere in atto la strategia vincente e scalare le classifiche online.

Gioco completamente gratuito scaricabile dal Play Store con acquisti in-app per comprare i bauli leggendari e sbloccare carte/ personaggi più potenti.

Danger Darrel

Ultimo gioco che vi consigliamo per questo primo mese è Danger Darrel, un gioco Arcade basato sul testare gli aeroplani che guida il pilota chiamato appunto “Danger Darrel”, uscito il 14 Ottobre 2020 sul Play store.

Più è avanzato l’aeroplano che andremo a testare più sarà la facilità di arrivare il più lontano possibile del percorso e così, superare gli ostacoli per salire di livello e diventare il padrone delle classifiche globali contro i piloti di tutto il mondo.

Le caratteristiche includono:

• Un ambiente in continuo cambiamento con varie sfide.

• Sbloccare una serie di aeroplani con meccaniche di volo e proprietà uniche nel loro genere mentre sali di livello.

• Acquisire altre skin e gadget per dare ai nostri aerei il nostro stile personalizzato.

Graficamente non è perfetto ma sono previsti aggiornamenti per migliorare la stessa e il gameplay in generale. Per gli appassionati di volo questo è un gioco gratuito con acquisti in-app da provare certamente.