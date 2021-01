Nel corso del 2021 l’adozione del codec AV1 potrebbe accelerare di molto, in quanto Google avrebbe deciso di richiedere che tutti i nuovi prodotti Android TV supportino la decodifica video con questo standard.

Ricordiamo che, essendoci molte aziende produttrici di hardware (smartphone, tablet, televisori, PC e processori), società di software che realizzano app e sistemi operativi e colossi dei media che forniscono servizi di streaming, è importante che i principali attori del settore accettino di supportare determinati formati di codifica video, in modo da garantire la migliore esperienza utente possibile, ridurre al minimo l’uso della rete e supportare un’ampia varietà di dispositivi.

Ebbene, il codec video AV1 è stato realizzato dall’Alliance for Open Media per trasmettere in modo efficiente video su Internet con un impatto minimo sulla qualità, il tutto senza la necessità di pagare alcun canone.

Allo stato attuale soltanto alcuni servizi streaming codificano una piccola parte dei propri contenuti con questo codec: ci riferiamo a YouTube, Vimeo e Netflix mentre Google di recente ha annunciato di avere in programma l’adozione dello standard AV1 per la sua intera gamma di servizi e applicazioni.

Android TV punterà sul codec AV1

Tuttavia, perché cresca la diffusione del codec AV1, è necessario disporre di un quantitativo più elevato di dispositivi che supportino tale standard ed a tal fine Google ha deciso che tutti i nuovi device Android TV lanciati dopo il 31 marzo 2021 dovranno supportare la decodifica video AV1 (e ciò a prescindere dal fatto che siano basati su Android 10 o Android 11).

I vari produttori di smart TV sono stati da tempo informati dal colosso di Mountain View dei propri progetti e Sony ha già confermato che l’intera gamma di TV del 2021 supporterà il codec video AV1.

Anche Samsung e LG hanno iniziato ad integrare il supporto AV1 in alcuni modelli delle rispettive smart TV e pure vari smartphone stanno ricevendo il supporto a tale codec, che nel 2021 potrebbe finalmente divenire molto popolare. Staremo a vedere.