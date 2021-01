YouTube è una piattaforma che permette a Google di guadagnare già molti soldi attraverso gli annunci pubblicitari, il servizio Premium (che rimuove tali annunci) e gli abbonamenti a specifici canali ma pare che i progetti del colosso di Mountain View siano ancora più ambiziosi da questo specifico punto di vista.

Nei mesi scorsi, infatti, è emerso che il team di YouTube si stava preparando a provare alcune nuove funzionalità appositamente studiate per mettere a disposizione degli utenti un nuovo modo di fare acquisti sulla piattaforma.

YouTube potrebbe presto trasformarsi

L’idea era quella di introdurre “determinati prodotti” in alcuni video realizzati proprio per valutare tale nuovo sistema, in modo tale che gli spettatori potessero visualizzare un elenco di questi prodotti in primo piano tramite un collegamento.

L’esperimento è stato condotto soltanto negli Stati Uniti e ha riguardato sia le versioni mobile di YouTube (Android e iOS) che quella desktop.

Ebbene, nelle scorse ore il team di YouTube ha confermato di avere avviato un test di tale nuovo sistema, che dovrebbe permettere agli utenti di scoprire e acquistare facilmente i prodotti presenti nei video.

Stando a quanto reso noto, i creatori di questo progetto pilota possono aggiungere determinati prodotti ai loro video e gli spettatori possono quindi visualizzare un elenco dei prodotti in primo piano facendo clic sull’icona della borsa della spesa nell’angolo in basso a sinistra del filmato, con la possibilità di esplorare la pagina di ogni prodotto per visualizzare ulteriori informazioni, video correlati e opzioni di acquisto.

Tale test è attualmente in corso soltanto con un ristretto numero di utenti statunitensi ed al momento non vi sono informazioni su quando il sistema potrebbe essere messo a disposizione di tutti a livello globale.

Una cosa, tuttavia, sembra già certa: il colosso di Mountain View ha deciso di sfruttare l’enorme base di utenti vantata da YouTube per conquistare un’ampia fetta del mercato dello shopping online.