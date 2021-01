I vecchi Samsung Galaxy S9 e S9+ sono stati i primi a ricevere le patch di gennaio, ed in queste ore il colosso sudcoreano ha iniziato a rilasciare l’aggiornamento di sicurezza anche per Samsung Galaxy S10 Lite.

Novità aggiornamento G770FXXS3DTL2 Samsung Galaxy S10 Lite

L’update in questione porta la sigla G770FXXS3DTL2 ed è attualmente in propagazione, ma purtroppo non abbiamo informazioni circa la dimensione dell’update (dovrebbe essere comunque dell’ordine di qualche centinaio di MB) né delle changelog completo.

Le informazioni condivise online parlano di un nota di rilascio piuttosto scarna, con il team di sviluppo che si è limitato ad indicare unicamente la presenza delle ultime patch di sicurezza. In ogni caso è piuttosto lecito presumere che siano presenti anche varie migliorie sotto il cofano, per migliorare le prestazioni del sistema, e magari la correzione di qualche bug.

Come aggiornare Samsung Galaxy S10 Lite

L’aggiornamento G770FXXS3DTL2 per Samsung Galaxy S10 Lite è attualmente in rilascio in una manciata di paesi internazionali, il che ci porta a presumere che sarà presto disponibile anche in Europa e quindi nel nostro Paese. Se non volete attendere l’arrivo della notifica circa la disponibilità dell’update, potete controllarne la presenza tramite il percorso Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa.