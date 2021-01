Mentre siamo mentalmente pronti ad accogliere con estrema curiosità tutti i dispositivi che il colosso sudcoreano svelerà durante l’evento Unpacked 2021 del 14 gennaio 2021, Samsung non perde tempo e rilascia le patch di sicurezza di gennaio 2021 per Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9+.

Novità aggiornamento G960FXXSDFTL1 e G965FXXSDFTL1

Gli ex ex top di gamma di Samsung rappresentano i primi due terminali dell’immenso portfolio di device mobile dell’azienda a montare le nuovissime patch di sicurezza di gennaio 2021. Il team di sviluppo dell’azienda si conferma così fra i migliori nel panorama Android per quanto riguarda la celerità nel rilasciare i classici aggiornamenti di sicurezza, il che rende ben meritata l’elevata considerazione che si ha dell’azienda in ambito mobile.

I device ricevono il firmware G960FXXSDFTL1 per Samsung Galaxy S9 e G965FXXSDFTL1 per Samsung Galaxy S9+, il cui changelog striminzito si limita solamente ad indicarne la dimensione (113,48 MB) e la presenza delle patch di sicurezza al 1° gennaio 2021. Vengono inoltre indicate le classiche migliorie di sistema ed eventuali nuove feature, ma purtroppo non ci sono ulteriori informazioni in merito.

Come aggiornare Samsung Galaxy S9/S9+

L’aggiornamento G960FXXSDFTL1 e G960FXXSDFTL1 per Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9+ è attualmente in rilascio in Germania, segno che sarà presto disponibile anche per i device presenti nel nostro Paese. Se non volete attendere l’arrivo della classica notifica di aggiornamento, potete controllarne manualmente la disponibilità tramite il percorso Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa.