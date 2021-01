Vodafone continua a proporre online alcune offerte Special per sottrarre clienti alla concorrenza, ma da alcuni giorni sono cambiate le liste degli operatori di provenienza, in particolare per i clienti Iliad, inoltre è stata introdotta una nuova offerta per i clienti Kena Mobile.

Per chi proviene da Iliad rimane attivabile soltanto l’offerta Special 100 Digital Edition a 9,99 euro al mese, mentre non è più disponibile l’offerta Special 50 Digital Edition a 7 euro al mese che rimane ancora attivabile se si proviene da Fastweb, PosteMobile e altri operatori virtuali.

A differenza della versione disponibile nei negozi, al momento l’offerta online Special 100 Digital Edition non sembra essere sottoscrivibile dai clienti ho. Mobile.

Per coloro che provengono da Kena Mobile non è più attivabile l’offerta Special Minuti 50 Giga (ancora sottoscrivibile per chi proviene da CoopVoce), tuttavia possono sottoscrivere l’offerta Special Unlimited che allo stesso costo di 9,90 euro al mese include anche gli SMS illimitati.

Le offerte Vodafone Special sono attualmente disponibili tramite una pagina online dedicata con attivazione dal sito Vodafone in base all’operatore di provenienza e spedizione gratuita a domicilio della SIM. Ecco un riepilogo delle offerte Vodafone Special attuali:

Special 100 Digital Edition a 9,99 euro al mese (con Smart Pay) attivabile solo se si proviene da Iliad, Fastweb, PosteMobile e altri Operatori Virtuali (esclusi ho. Mobile, Kena Mobile, Very Mobile e CoopVoce). Costo di attivazione gratuito ;

Gli operatori virtuali che possono attivare le offerte Vodafone Special 100 Digital Edition e Vodafone Special 50 Digital Edition sono: PosteMobile Full, 1Mobile, British Telecom, Daily Telecom, PLDT Italia, Lycamobile, Tiscali Mobile, BT ENIA MOBILE, DIGI ITALY, BLADNA, DIGITAL BROKER, VISAITALIA, Noitel, NTMobile, DIGIMOBIL, Vectone, Digitel, Fastweb Full, Welcome, Optima Mobile, PosteMobile Single Play e Rabona Mobile.

Per chi proviene dagli operatori WINDTRE (ex Wind, ex TRE e Very Mobile), TIM e ho. Mobile non è prevista alcuna offerta speciale Vodafone Digital, ma ultimamente viene mostrata una pagina che mostra le offerte Vodafone RED e alcune offerte per Under 30 o Under 25.

50 Giga gratuiti per un anno anche a gennaio 2021 per alcuni clienti

Anche questo mese Vodafone sta proponendo ad alcuni già clienti selezionati la possibilità di attivare la promo 50 Giga Free che mette a disposizione 50 GB gratis per un anno.

I clienti interessati vengono contattati con un SMS informativo che include i dettagli della promozione con disattivazione automatica al termine dei 12 mesi previsti e la data entro cui effettuare l’attivazione gratuita.

Per procedere con l’attivazione gratuita Vodafone invita a rispondere all’SMS solitamente entro il 16 gennaio 2021, ma è possibile che questa data cambi in base al cliente.

Questa promo mette a disposizione un contatore dedicato per il traffico internet mobile in modo da consentire il monitoraggio dei consumi nel singolo mese di utilizzo.

Una volta esaurito il traffico dati gratuito incluso in questa promo e quello presente nelle altre eventuali opzioni dati presenti sulla linea mobile Vodafone, il cliente continuerà a navigare secondo la propria configurazione tariffaria.