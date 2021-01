Per adeguarsi alle pratiche sulla privacy sempre più pressanti, Facebook sta riprogettando lo strumento Accedi alle tue informazioni con l’obiettivo di semplificare l’accesso alle proprie informazioni personali.

I propri dati di Facebook ora saranno organizzati in due categorie principali per facilitarne la consultazione e offrire una maggiore trasparenza in merito alla propria attività sul social, amici e follower, preferenze, informazioni personali, informazioni registrate, informazioni sugli annunci, app e siti web esterni a Facebook, informazioni di accesso e sicurezza.

Facebook riprogetta lo strumento “Accedi alle tue informazioni”

Le nuove funzionalità includono una barra di ricerca e dettagli su come Facebook può utilizzare le informazioni personali dell’utente per personalizzare la sua esperienza sul social.

Facebook afferma che lo strumento Accedi alle tue informazioni si è evoluto in base alla propria ricerca sul modo in cui gli utenti utilizzavano la versione precedente del tool.

La nuova versione di Accedi alle tue informazioni è già disponibile per Android e iOS, ma Facebook afferma che prossimamente arriverà anche per altre piattaforme.

Per accedere allo strumento è sufficiente aprire il menu a tre righe, entrare in Impostazioni e privacy, quindi in Impostazioni, scorrere fino alla sezione Le tue Informazioni su Facebook e infine aprire la voce Accedi alle tue informazioni. In questi giorni la società ha anche dichiarato che WhatsApp non condivide dati con Facebook.

