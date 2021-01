Il 2021 potrebbe essere l’anno di Telegram, l’eterno rivale della ben più fortunata WhatsApp; a dirlo pare siano i numeri: Telegram ha acquisito ben 25 milioni di nuovi utenti nelle ultime 72 ore, giocando sui timori riguardanti la privacy della propria concorrente.

Telegram da record con 25 milioni di nuovi utenti in meno di 2 giorni

Qualche giorno fa, infatti, WhatsApp ha modificato la propria policy riguardo la privacy, introducendo una maggior fusione tra l’app di messaggistica e Facebook (tranquilli, però, ciò non vale per l’Europa); il rischio sarebbe quindi quello di vedere i propri dati personali condivisi con Facebook.

Rischio che non esiste con Telegram, app in grado di offrire le stesse funzionalità (anzi, addirittura di più) di WhatsApp e che da sempre ha portato avanti la bandiera di “tutore della privacy”; per tal motivo, sembrerebbe che moltissimi utenti abbiamo nelle ultime ore deciso di passare proprio a Telegram.

Le motivazioni potrebbero però sommarsi ad un periodo un po’ negativo per i social, con le polemiche attuali di limitazione alla liberta di espressione e addirittura la chiusura di uno di essi (Parler), che potrebbero portare gli utenti verso nuovi lidi.

I 25 milioni di utenti aggiuntivi portano Telegram a superare la quota dei 500 milioni di utenti attivi mensili; il balzo nelle ultime 72 è ancora più significativo se si pensa che Telegram ha registrato in media nel 2020 una crescita di 1,5 milioni di utenti al giorno.

I nuovi utenti arrivano principalmente dall’Asia (38%), seguiti da Europa (27%), America Latina (21%) e Medio Oriente e Nord Africa (8%).