A partire dal mese di febbraio TIM modificherà le condizioni contrattuali di alcune offerte internet mobile con traffico dati mensile espresso in ore di navigazione e non in Giga.

Nello specifico, dal 15 Febbraio 2021 il costo mensile di queste offerte si abbasserà a un importo variabile in base all’ offerta attiva, tuttavia il limite al traffico internet sarà espresso in Giga e non più in ore.

I clienti che hanno attiva una delle offerte interessate possono verificarne il costo attuale e il contenuto tramite l’area personale MyTIM, oppure contattando il servizio clienti al numero 119.

Tutti i clienti TIM interessati verranno informati tramite diversi canali di comunicazione. A partire da oggi 11 Gennaio 2021 l’operatore inizia a inviare gli SMS informativi, con la possibilità di ricevere informazioni dettagliate chiamando il 119, ma è presente anche un IVR dedicato al numero 409164.

TIM ritira alcune offerte internet mobile a tempo

Sul sito di TIM è stata pubblicata l’informativa relativa alle condizioni contrattuali nella pagina “Per i Consumatori – Comunicazioni importanti”, accessibile cliccando nella sezione mobile “News e Modifiche contrattuali”.

Se non si intende accettare le suddette modifiche contrattuali è possibile recedere dal contratto o passare ad altro operatore senza penali né costi di disattivazione, dando comunicazione entro il 14 febbraio 2021 compilando online l’apposito modulo che è possibile scaricare, stampare ed inviare all’indirizzo email indicato all’interno dello stesso, oppure tramite PEC a recesso_linee_mobili@pec.telecomitalia.it. In alternativa è possibile recarsi presso i negozi TIM o contattare il 119.

Si precisa che è sempre ammessa la comunicazione scritta in forma libera e che qualora il cliente scelga di cessare la linea mobile perderà definitivamente il relativo numero di telefono, tuttavia è possibile anche disattivare l’offerta mantenendo comunque attiva la linea mobile con TIM.

In tal caso verrà applicata la tariffa prevista dal profilo base attivo sulla linea mobile o quella di eventuali altre offerte già attive sulla stessa.

A seguito di un recesso il cliente ha facoltà di sottoscrivere una delle attuali offerte TIM in commercializzazione accedendo all’area personale MyTIM Mobile del sito ufficiale dell’operatore, oppure chiamando il 40916. A metà gennaio ci saranno novità anche per le offerte 4G di TIM e Kena Mobile.