Giusto qualche ora fa vi avevamo anticipato che in questi giorni TIM avrebbe presentato alcune novità espressamente indicate per cercare di contrastare l’incredibile crescita di Iliad nel 2020, ed ecco che veniamo a conoscenza di alcune informazioni in più che ci permettono di capire verso che direzione punteranno queste contromisure.

Presto novità nell’ambito delle offerte 4G

A partire da metà gennaio, quindi già dai prossimi giorni, sia TIM che il brand secondario Kena Mobile presenteranno alcune novità per quanto riguarda l’ambito delle offerte su rete 4G.

Entrando nel dettaglio, ecco quale sarà la nuova offerta che verrà presentata da TIM:

chiamate illimitate, SMS illimitati, 50 GB di traffico dati (di cui 6 GB per traffico roaming in UE) a 9,99 euro al mese per i clienti che provengono dagli altri operatori mobile e senza contributo di attivazione.

Passando invece a Kena Mobile, verranno proposte diverse novità circa le offerte su rete 4G:

chiamate illimitate, SMS illimitati 100 GB di traffico dati (di cui 5,5 GB per traffico roaming in UE) a 9,99 euro al mese per i clienti provenienti da altri operatori mobile, senza contributo di attivazione;

per i clienti provenienti da altri operatori mobile, senza contributo di attivazione; chiamate illimitate, SMS illimitati, 70 GB di traffico dati (di cui 7,5 GB per traffico roaming in UE) a 12,99 euro al mese per i clienti provenienti da altri operatori mobile e anche per i nuovi numeri, senza contributo di attivazione;

per i clienti provenienti da altri operatori mobile e anche per i nuovi numeri, senza contributo di attivazione; per i nuovi numeri, invece, saranno disponibili le seguenti offerte: chiamate illimitate, SMS illimitati, 50 GB di traffico dati (di cui 4,5 GB per traffico roaming in UE) a 7,99 euro al mese senza contributo di attivazione; 10 minuti di chiamate, 10 SMS, 100 GB di traffico dati (di cui 7 GB per traffico roaming in UE) a 11,99 euro al mese con contributo di attivazione pari a 9,99 euro.



