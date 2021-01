L’app ufficiale PosteMobile utilizzata fino a oggi per la gestione della propria SIM è stata appena rimossa dal Google Play Store e dall’App Store. Da oggi 11 gennaio in poi, per gestire la SIM e il numero dell’utenza PosteMobile si dovrà utilizzare l’app Postepay.

L’app PosteMobile è ancora funzionante per gli utenti che l’hanno installata sul proprio smartphone fino a questa mattina, ma non verrà più aggiornata né supportata.

L’app Postepay sostituisce l’App PosteMobile

Ecco la comunicazione pubblicata sul sito ufficiale di PosteMobile:

“Dall’11 Gennaio 2021 l’App Postepay sostituirà l’App PosteMobile per gestire i servizi legati alla tua SIM PosteMobile. L’App PosteMobile a partire da questa data non sarà più disponibile. Di seguito puoi verificare come accedere a tutti gli altri servizi e quali non saranno più disponibili. Scarica subito l’App Postepay per continuare a gestire la tua SIM e usare tanti altri servizi.”

Tramite un’apposita sezione all’interno dell’app Postepay ora è possibile visualizzare il credito residuo, il piano tariffario e le opzioni attive sulla propria linea mobile, visualizzare i consumi ed eventuali bonus residui, lo storico del traffico e delle ricariche effettuate, nonché attivare opzioni dedicate.

A seguire trovate il badge per individuare l’app Postepay nel Play Store e per accedervi basterà inserire il nome utente e la password con cui si accede all’area personale di poste.it, oppure registrarsi se sprovvisti di credenziali. L’operatore virtuale PosteMobile attualmente si appoggia alla rete WINDTRE, ma presto tornerà su rete Vodafone.

