Si susseguono i rumor sul primo smartphone pieghevole presentato da Samsung nel 2021. Il sentore in rete, promosso dalle voci bene informate, è che dopo la presentazione della linea Galaxy S21 della settimana prossima sarà il turno di Samsung Galaxy Z Flip 3, per rimanere sulla fascia al vertice della gamma.

Niente Samsung Galaxy Z Flip 2, la denominazione verrà “ignorata”

Avete letto bene: negli ultimi giorni appare sempre più concreta la possibilità che un Samsung Galaxy Z Flip 2 non venga mai alla luce, in modo da passare direttamente alla denominazione Samsung Galaxy Z Flip 3 che pareggi le due linee di pieghevoli del produttore quando Samsung Galaxy Z Fold 3 sarà ufficiale.

Sul prossimo smartphone a conchiglia di Seul sono anche emerse delle immagini che tentano di ricostruirne il design sulla base delle indiscrezioni più accreditate. Sembra non ci siano dubbi sul gruppo fotocamere, che dovrebbe ricalcare quello dei Samsung Galaxy S21 sia nell’estetica che nel numero dei sensori, tre.

Non è ancora chiaro se le fotocamere dei due top di gamma Samsung saranno uguali solo in numero oppure anche nella sostanza, ma sembra più probabile quest’ultima ipotesi. Di fianco rimarrà il solito display che consente di dare una rapida occhiata alle informazioni di base, che dovrebbe essere più esteso rispetto al passato.

In tema di display sono attese migliorie anche per quello principale, il quale dovrebbe trarre giovamento da cornici più sottili che consentiranno di ampliarne la superficie utile, quindi la diagonale, a parità di ingombri. Questa novità avrebbe indotto Samsung a rivedere la cerniera su Galaxy Z Flip 3.

Il nuovo Nokia 6 è atteso quest’anno

Altra novità attesa nel giro di poco riguarda Nokia, che avrebbe dovuto lanciare secondo le previsioni Nokia 6.3 nel corso del 2020. Probabilmente indotto dalle difficoltà della pandemia l’azienda nord europea ne ha posticipato il lancio a quest’anno, quando il medio di gamma dovrebbe arrivare con un nome leggermente diverso per non risultare subito “vecchio”.

C’è chi suggerisce Nokia 6.4, chi Nokia 6.5, chi persino Nokia 6 (2021). Mentre il web chiacchiera OnLeaks, personaggio di solito bene informato, ha pubblicato alcuni render del prodotto finlandese, i quali mettono in luce l’aspetto che i designer avrebbero deciso di dargli.

Il nuovo Nokia 6 dovrebbe quindi puntare su un notch a goccia in cima al display Full HD+ da circa 6,5 pollici, mentre sull’estremo opposto dovrebbe persistere una cornice piuttosto importante in termini di dimensioni. Ci si aspetta che siano quattro le fotocamere posteriori inserite in un motivo circolare, in cui con ogni probabilità continuerà ad esserci lo zampino di Zeiss.