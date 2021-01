Tra le applicazioni e i servizi che nelle scorse ore si sono arricchiti di alcune novità troviamo Google Documenti, Google Podcast e Pokémon Go.

Google Documenti diventa più smart

Smart Compose è una soluzione molto interessante lanciata da Google nel 2018 per sfruttare al meglio le potenzialità dell’apprendimento automatico e nelle scorse ore è stata introdotta dal colosso di Mountain View in Google Documenti.

In particolare, gli utenti avranno la possibilità di usare i suggerimenti di Smart Compose nel campo dei commenti (verranno visualizzati in grigio chiaro durante la digitazione). Inoltre, il sistema correggerà automaticamente le parole con errori di ortografia man mano che vengono inserite e identificherà la modifica con una sottolineatura tratteggiata.

Questa nuova feature è in fase di rilascio per gli utenti Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, G Suite Basic, Business, Education, Enterprise for Education e Nonprofits.

Nei giorni scorsi il team di Google Podcast ha introdotto nella versione Web un semplice feed per visualizzare tutte le proprie iscrizioni agli episodi, così com’è già avvenuto per le applicazioni per i dispositivi Android e iOS.

Aprendo l’app web desktop di Google Podcast, sarà possibile vedere gli ultimi aggiornamenti dei propri podcast preferiti con una nuova visualizzazione “ultimi episodi” (con la copertina, il titolo, la durata e una breve anteprima della descrizione dell’episodio).

Come diventare un personaggio di Pokémon Go

Il team di Niantic ha annunciato che in occasione dell’evento Pokémon Go Tour: Kanto, in programma per il 20 febbraio 2021, gli utenti potranno provare una nuova feature: stiamo parlando di allenatori gestiti dall’intelligenza artificiale e introdotti per aumentare il numero di possibili battaglie.

Durante l’evento, i giocatori inizieranno a vedere altri allenatori controllati dal computer che possono cercare e combattere è sarà possibile combattere questi personaggi non giocanti (NPC) anche se non si è proceduto all’acquisto di un biglietto per l’evento Kanto.

Per rendere questa nuova funzionalità ancora più divertente, Niantic terrà un concorso su Twitter a partire dall’11 gennaio per aggiungere al gioco il personaggio di un utente come NPC. Per partecipare al concorso è necessario pubblicare su Twitter un post con uno screenshot del profilo del proprio personaggio che includa il nome dell’allenatore e mostri l’abito del proprio avatar, un elenco di tre Pokémon che compongono la propria squadra (devono essere tra quelli originariamente scoperti nella regione di Kanto e non possono includere Ditto o Pokémon leggendari o mitici), il tutto con l’hashtag #PokemonGOTourContest (qui trovate il regolamento).