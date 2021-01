Da tempo si susseguono delle voci secondo cui Samsung si starebbe preparando a lanciare lo smart speaker Samsung Galaxy Home 2 e nelle scorse ore in Rete sono apparse delle immagini che ci mostrano quello che potrebbe essere il suo design.

Le immagini a cui facciamo riferimento arrivano da un brevetto che il colosso coreano ha registrato presso l’US Patent and Trademark Office e che riguarda un device definito “Artificial Intelligence Speaker”.

Il possibile design di Samsung Galaxy Home 2

Stando a tali immagini, il colosso coreano avrebbe deciso di puntare su un design cilindrico ed il suo nuovo altoparlante intelligente presenta anche dei pulsanti fisici integrati nella parte superiore (per un aspetto che, nel complesso, ricorda quello di Apple HomePod).

Samsung Galaxy Home 2 non dovrebbe avere un ingresso jack audio da 3,5 mm e potrebbe essere dotato di una ormai “obsoleta” porta micro USB mentre non dovrebbe mancare un apposito tasto per disattivare i microfoni (la soluzione ideale per chi teme per la propria privacy).

Purtroppo non vi sono altre informazioni sulle sue feature ed al momento non è chiaro nemmeno quando Samsung Galaxy Home 2 potrebbe essere lanciato. Magari la prossima settimana, in occasione del lancio di Samsung Galaxy S21, il colosso coreano ci fornirà qualche dettaglio in più.

Ecco il primo caricabatterie con Qualcomm Quick Charge 5

Quick Charge 5 è il nome della nuova tecnologia di ricarica rapida di Qualcomm, capace di supportare una velocità superiore a 100 W e, a distanza di diversi mesi dal suo lancio, il solo device al momento supportato ufficialmente è Xiaomi Mi 10 Ultra.

In attesa dell’arrivo sul mercato di altri device che supportino tale tecnologia, in Rete è apparsa la foto di quello che potrebbe essere il primo caricabatterie con Quick Charge 5

La foto non ci fornisce particolari dettagli sull’accessorio, eccezion fatta per le sue dimensioni decisamente poco contenute.

Qualcomm sostiene che Quick Charge 5 è il 70% più efficiente di Quick Charge 4+ ed è anche capace di mantenere la temperatura inferiore di 10° C rispetto a Quick Charge 4 e Quick Charge 4+.

Tale tecnologia di ricarica è anche retrocompatibile con le versioni precedenti fino a Quick Charge 2.0: chi deciderà di acquistare un caricabatterie Quick Charge 5, pertanto, potrà utilizzarlo per caricare un dispositivo che supporta i precedenti protocolli di ricarica rapida.

* * * Nell’immagine di copertina Samsung Galaxy Home Mini