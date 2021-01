Il numero degli smartphone dotati di connettività 5G è in rapida ascesa rispetto a dodici mesi fa, e sono sempre più i produttori di smartphone che lanciano nuove soluzioni. Dopo Apple con la sua famiglia di iPhone 12, con il recente lancio di Xiaomi Mi 11 e con l’imminente presentazione della serie Galaxy S21, le opportunità per gli utenti sono moltissime, e coinvolgono anche il mercato dei rugged phone.

Blackview BL6000 Pro è il primo e più performante dei rugged phone in grado di offrire connettività 5G, con una scheda tecnica da primo della classe in grado di surclassare la concorrenza e tenere testa anche ai modelli più performanti presenti sul mercato. Il tutto a un prezzo decisamente competitivo, grazie a una promozione che scade a breve.

Grazie al chipset MediaTek Dimensity 800, realizzato con processo produttivo a 7 nanometri, affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, Blackview BL6000 Pro offre prestazioni elevate e utilizza le migliori tecnologie, come il raffreddamento a liquido, per mantenerle inalterate nel tempo.

In questo modo sarà sempre in grado di offrire le migliori prestazioni, sia nel gaming, dove si difende alla grande, sia in altre situazioni particolarmente impegnative. È il cado ad esempio della registrazione video in 4K (con supporto HDR), per catturare ogni momento della giornata alla massima qualità, sia che si tratti di lavoro che della vita privata. E grazie al supporto alle reti 5G anche il trasferimento sul cloud dei vostri dati sarà velocissimo, senza lunghe attese.

Senza scordare il supporto alle reti 4G, in grado comunque di assicurare ottime velocità in quelle aree in cui la copertura del 5G non è ancora presente. Non è necessario spendere cifre folli per avere il meglio della tecnologia 5G su un rugged phone, nonostante caratteristiche importanti, tra cui uno schermo FullHD+ da 6,36 pollici con tecnologia punch hole per alloggiare la fotocamera frontale.

Potete infatti acquistare Blackview BL6000 Pro, le cui prestazioni velocistiche sono messe a confronto con quelle di Huawei P40 Pro nel video sottostante, al prezzo di 399,99 dollari, circa 326 euro al cambio attuale, visitando lo store ufficiale del brand asiatico.

Informazione Pubblicitaria